Stefan Krkobabić položio je venac na Spomen kosturnicu žrtvama fašističkog terora u Zemunu i odao počast stradalima.
Društvo
Stefan Krkobabić povodom Dana pobede nad fašizmom: "Ne treba se stideti pobede dobra nad bezumnim zlom!"
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
"Ne treba se stideti pobede dobra nad bezumnim zlom!", rekao je Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, polažući venac na Spomen kosturnicu žrtvama fašističkog terora u Zemunu.
Foto: Kristina Antić
On je dodao: "To od nas traže sve nevine žrtve, svih 6.500 njih - mučenih i ubijenih u logoru Zemun od 1942. do 1944. godine, sahranjenih u ovoj najvećoj masovnoj grobnici u Srbiji.
One nas obavezuju da taj neljudski, bezuman zločin nikada ne zaboravimo!", poručio je Krkobabić.
Foto: Kristina Antić
U delegaciji PUPS-a bili su predstavnici boračkih organizacija na čelu sa Milivojem Stanićem i narodni poslanik Aleksandar Đukić.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši