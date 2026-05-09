Slušaj vest

Učešćem na petom "Memorijalnom skupu pukovnik-pilot Milenko Pavlović" na Sportskom aerodromu "Divci" kod Valjeva, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas su odali poštu bivšem ratnom komandantu 204. lovačkog avijacijskog puka koji je herojski nastradao braneći nebo nad našom zemljom tokom NATO agresije 1999. godine.

Memorijal je počeo pomenom, nakon čega je usledio atraktivan nalet aviona MiG-29 SM, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade sa visine od 1.200 metara, što je posebno oduševilo najmlađe posetioce.

Uz brojne građane i poštovaoce heroja srpske avijacije, memorijalnom kupu prisustvovali su komandant 204. vazduhoplovne brigade brigadni general Milan Elenkov, supruga, sin i unuka pukovnika Milenka Pavlovića.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Načelnik Odeljenja za operativne poslove u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i PVO pukovnik Vlada Glišić rekao je da su pripadnici ovog vida vojske u statičkom i dinamičkom delu događaja učestvovali sa helikopterima H - 145, Mi-17, školskim avionom „Lasta“ i MiG-29 SM.

- Manifestacija je povod da mladima objasnimo značaj rodoljublja, patriotizma, da se prikaže žrtva ne samo jednog čoveka, već čitave pilotske populacije u odbrani otadžbine 1999. godine. I ne samo njih, nego i svih vazduhoplovaca u prethodnom periodu. Pozivam omladinu da 16. maja prisustvuje otvorenom danu koji organizujemo na vojnom aerodromu u Batajnici, kao i 23. maja na aerodromu Vojske Srbije u Lađevcima – istakao je pukovnik Glišić apelujući na mlade da se do kraja meseca prijave na konkurse za upis na vazduhoplovne smerove Vojne akademije i Vojne gimnazije i obrazuju za plemenito zanimanje pilota Vojske Srbije.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

On je, tom prilikom, istakao da žrtva pukovnika Pavlovića nije samo žrtva pilota koji je izvršavao zadatak, već svetionik svim braniteljima otadžbine.

Predsednik Aero-kluba „Valjevo“ Slobodan Andrić rekao je da je pukovnik Milenko Pavlović u zahtevnim i teškim okolnostima ostao dosledan svojoj dužnosti i pozivu pokazavši da njegova odluka i poslednji let svedoče o jakom osećaju obaveze i spremnosti da preuzme odgovornost u najpotrebnijim trenucima.

Na kraju manifestacije piloti iz 204. vazduhoplovne brigade prevozili su helikopterom Mi-17 najmlađe posetioce, a događaju su prisustvovali i učenici prve i druge godine Vazduhoplovnog smera Vojne gimnazije. Učešće u današnjem događaju uzeli su i pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

U svečanom delu programa nastupili su članovi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički".