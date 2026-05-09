Koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine.

Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas.

Vama zavet dajemo da ćemo braniti mir.

Vama, koji ste branili svoje i koji ste stradavali nedužni.

Vama svima, zavet dajemo koji ste bili u pokretima slobode.

Da Srbiju nećemo dati. Da nam Srbiju neće pokoriti.

I da ćemo odbraniti slobodu i nezavisnost naše jedine otadžbine, kojoj neka je slava u vekove vekova!".