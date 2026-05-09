Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je danas ceremoniju polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda, povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ministarka Đurđević Stamenkovski rekla je da Srbija nije bila na strani pobednika, već je bila je na strani pravde i dodala da je Dan pobede opomena da se ideologije mržnje nikada više ne smeju ponoviti.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Mi se nismo svrstavali na strane. Mi smo te kolone predvodili. Srbija je zalužila da bude nagrađena zbog toga što je bila u prvim redovima boreći se protiv fašizma i nacizma, a ne da konstantno bude kažnjavana zato što je bila ne na strani pobednika, nego na strani pravde", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Svaki 9. maj, kao Dan pobede, kao dan slobodarske tekovine i slobodarskog evropskog nasleđa, je prilika da se podsetimo i da poručimo da ne smemo da dozvolimo da se ikada dogodi povampirenje ideologija koje su u smrt odvele na desetine miliona Evropljana".

