"Srbija nije bila na strani pobednika, već je bila je na strani pravde!" Đurđević Stamenkovski: Dan pobede je opomena da se ideologije mržnje ne smeju ponoviti
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je danas ceremoniju polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda, povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.
Ministarka Đurđević Stamenkovski rekla je da Srbija nije bila na strani pobednika, već je bila je na strani pravde i dodala da je Dan pobede opomena da se ideologije mržnje nikada više ne smeju ponoviti.
"Mi se nismo svrstavali na strane. Mi smo te kolone predvodili. Srbija je zalužila da bude nagrađena zbog toga što je bila u prvim redovima boreći se protiv fašizma i nacizma, a ne da konstantno bude kažnjavana zato što je bila ne na strani pobednika, nego na strani pravde", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Svaki 9. maj, kao Dan pobede, kao dan slobodarske tekovine i slobodarskog evropskog nasleđa, je prilika da se podsetimo i da poručimo da ne smemo da dozvolimo da se ikada dogodi povampirenje ideologija koje su u smrt odvele na desetine miliona Evropljana".