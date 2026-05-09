U naredna dva časa pojava lokalnih pljuskova očekuje se još na jugu Banata i Srema, kao i u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako dalje najavljuju, u ostalim delovima centralne i južne Srbije tek ponegde moguća kratkotrajna kiša(kao retka i izolovana pojava).

U toku noći pretežno vedro.

Vreme narednih dana

U nedelju (10.05.) promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C.

U ponedeljak (11.05.) promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Od utorka (12.05.) umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.