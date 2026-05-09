U Opštoj bolnici u Boru, koja posluje u okviru Zdravstvenog centra Bor, godišnje se leči više od 12.500 pacijenata, dok se između 1.200 i 1.400 njih hospitalizuje na Internom odeljenju, jednoj od najznačajnijih karika zdravstvene zaštite u istočnoj Srbiji.

Prepoznajući važnost kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem, kompanija Serbia Zijin Mining realizovala je donaciju vrednu 9,5 miliona dinara, namenjenu unapređenju uslova rada i lečenja na ovom odeljenju. Donacija obuhvata 55 bolničkih kreveta sa pratećim dušecima, kao i kancelarijski nameštaj i tehničku opremu, čime su značajno unapređeni kapaciteti ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu građanima Bora i čitavog regiona.

Kako je istakao Aleksandar Vesić, direktor ESG kancelarije kompanije, cilj ove inicijative je konkretna i dugoročna podrška i pacijentima i zdravstvenim radnicima:

„Ovom donacijom želimo da unapredimo uslove boravka pacijenata, ali i da olakšamo svakodnevni rad medicinskog osoblja. Interno odeljenje ima ključnu ulogu u funkcionisanju bolnice, a verujemo da će nova oprema imati vidljiv i trajan efekat. Ulaganje u zdravstvo za nas predstavlja jedan od najvažnijih vidova podrške lokalnoj zajednici, jer time direktno doprinosimo kvalitetu života građana.“

Interno odeljenje Opšte bolnice u Boru zbrinjava pacijente sa akutnim i hroničnim oboljenjima, od kardioloških i endokrinoloških, do nefroloških, gastrointestinalnih i hematoloških stanja.

“Upravo zbog složenosti njihovih zdravstvenih problema, savremeni uslovi i adekvatna oprema predstavljaju osnov za kvalitetno i efikasno lečenje”, naglasila je dr Jelena Ranđelović, pomoćnik direktora za sektor sekundarne zaštite Zdravstvenog centra Bor, i dodala da ova podrška predstavlja značajan doprinos unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i uslova lečenja pacijenata u borskoj bolnici.

Značaj ove donacije prepoznat je i na nivou lokalne zajednice. Kako je naglasio Jugoslav Romanović, član Gradskog veća grada Bora zadužen za zdravstvo, ovakve inicijative potvrđuju važnost partnerstva između privrede i javnog sektora:

„Ova donacija predstavlja važan doprinos unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u našem gradu. Ona je ujedno i potvrda dobre i kontinuirane saradnje između kompanije i lokalne samouprave, sa ciljem da se građanima obezbede što bolji uslovi lečenja i brige o zdravlju.“