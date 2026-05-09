Celom dužinom zaliva Dunava kod Apatina, od plaže do špica poluostrva, po površini vode pluta na desetine uginulih riba. Apatinac Dejan M. dok je sa ćerkom šetao pored reke izbrojao je ukupno 65 mrtvih riba.

- Pecaroši, koje smo usput sretali, su komentarisali da je riba uginula zbog izuzetno niskog vodostaja i nagle promene temperature vode, dok su neki rekli da razlog može biti i cvet topole, kojeg ima puno na reci, a pominju i ljudski faktor, odnosno prljavštinu, kaže Dejan.

Po rečima bivšeg dugogodišnjeg predsednika USR „Bucov“ i strastvenog sportskog pecaroša Milana Ćopića, ovo nije prvi put da se u zalivu pojavi uginula riba, ali to obično biva leti, kada je voda niska i brzo se greje.

Uginule ribe plutaju zalivom Dunava kod Apatina

- Video sam par uginulih primeraka, u pitanju je tolstolobik, težine između 3 do 5 kg. Najverovatniji uzrok su nizak vodostaj i uginute alge, kojima se on hrani. Ne mogu da tvrdim da je prljavšina, da li od hemije ili nedostatka planktona, rekao je Ćopić.

Inače, tolstolobik se hrani algama u površinskim slojevima vode, čime efikasno filtrira vodu i smanjuje njihovo prekomerno razmnožavanje. Kada alge uginu, zbog zagađenja vode ili toplog vremena, mogu dovesti do drastičnog pada kiseonika u vodi i oslobađanja toksina, što rezultira pomorom ribe. Tolstolobik je odličan za smanjenje količine živih algi, ali uginuće veće količine algi i posledičan loš kvalitet vode predstavljaju ozbiljnu pretnju po njegov opstanak.