Antalija je mnogo više od letovališta. Nekadašnja luka Rimskog carstva, danas je jedan od najrazvijenijih turističkih centara Mediterana, grad u kome se istorija, urbana energija i hotelski komfor prirodno prepliću. Stari grad Kaleiçi, kamene ulice i gradske kapije podsećaju na bogatu prošlost, dok moderna Lara predstavlja novo lice Antalije – uređenu, dinamičnu i okrenutu vrhunskom odmoru.

Letovanje u ovom delu turske obale ne podrazumeva samo dane provedene na plaži. Ovde se odmor lako pretvara u spoj mora, luksuznih resorta, večernjih programa, restorana, bazara i izleta koji boravku daju dodatnu dinamiku. Upravo zbog toga Lara godinama privlači goste koji žele sadržajan odmor uz Mediteran, ali i mogućnost da upoznaju drugačiju stranu Antalije.

Upravo u tom delu, u regiji Lara, na sopstvenoj peščanoj plaži sa plavom zastavicom, smešten je Delphin Imperial Resort Hotel 5★ – hotel koji od otvaranja 2011. godine važi za jedan od najprepoznatljivijih u ovoj oblasti.

Hotel se prostire na površini od oko 54.000 m² i dominira obalom svojom impozantnom glavnom zgradom na devet spratova. Raspolaže sa ukupno 798 soba, uključujući i osam soba prilagođenih osobama sa posebnim potrebama, dok bogat sadržaj i organizacija prostora omogućavaju komforan boravak gostima svih generacija.

Gostima su na raspolaganju glavni restoran, čak devet à la carte restorana – Tequila, Zuma, Helen, Mia Mensa, La Tapas Imperial, Da Vinci, Lalezar, Teppanyaki i Pescador, kao i više barova među kojima su Tulip Lobby Bar, Pool Bar, Camelot Bar, GQ Puro Bar i Vitamin Bar. U okviru hotela nalaze se i poslastičarnica i diskoteka.

Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima. U okviru hotela organizovani su mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, svakodnevne animacije, dečiji bazen, bioskop, igralište, luna park i mini disko, što porodicama omogućava bezbrižan odmor uz sadržaje prilagođene svim generacijama.

Hotel ima svoju peščanu plažu sa plavom zastavicom. Ležaljke, suncobrani i dušeci dostupni su bez doplate, dok se peškiri dobijaju uz depozit.

Sobe su uređene moderno i funkcionalno, a opremljene su SAT LCD televizorom, mini-barom koji se svakodnevno dopunjuje vodom, sokovima i pivom, centralnom klimom, setom za kafu i čaj i Wi-Fi internetom. Superior sobe površine su oko 35 m², Family sobe oko 56 m² i sastoje se od dve spavaće sobe, dok Junior Suite sobe nude dodatni komfor i više prostora za goste koji žele prostraniji smeštaj tokom boravka.

Ultra All Inclusive koncept obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćni obrok u Camelot Baru, uz samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima. Gostima su tokom dana na raspolaganju užine, turske palačinke, topli napici, kolači i keks, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i sokovi od sveže ceđenog voća.

Boravak dodatno upotpunjuju otvoreni bazen, relax bazen, zatvoreni bazen, bazen sa toboganima, aqua bazen namenjen gostima aqua soba, dnevne i večernje animacije, bioskop, odbojka na plaži, fitnes centar, aerobik, pikado, teniski teren, gimnastika u vodi, step, stoni tenis i diskoteka.

Gostima su na raspolaganju tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo i jacuzzi u unutrašnjem bazenu.

Delphin Imperial Resort Hotel 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele luksuzan resort sa velikim izborom sadržaja, peščanom plažom i bogatom Ultra All Inclusive uslugom. Spoj moderne atmosfere, sadržaja za sve generacije i jedne od najpoznatijih regija turske obale čini ovaj hotel idealnim mestom za sadržajan i bezbrižan letnji odmor.

