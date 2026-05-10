AMSS: Po podne pojačan saobraćaj, na planinama po kiši i klizavim putevima
Zbog završetka vikenda, tokom popodnevnih i večernjih časova očekuje se pojačan saobraćaj, pogotovo na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, ali se tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša, koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze, te se vozačima savetuje dodatni oprez i prilagođena brzina.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Nema zadržavanja automobila ni na granicama.
Kamioni na pre1lazu Batrovci čekaju jedan sat da izađu iz zemlje.
Kurir.rs/Beta
