Slušaj vest

Zbog završetka vikenda, tokom popodnevnih i večernjih časova očekuje se pojačan saobraćaj, pogotovo na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, ali se tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša, koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze, te se vozačima savetuje dodatni oprez i prilagođena brzina.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Nema zadržavanja automobila ni na granicama.

Kamioni na pre1lazu Batrovci čekaju jedan sat da izađu iz zemlje.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoOvo je jedini čovek kome je patrijarh Pavle poljubio ruku: Priča o čoveku koji je PREŽIVEO PAKAO tera suze na oči
patrijarh Pavle
DruštvoIvan kupio kuću u Vojvodini za 15.000 € i kad se uselio uhvatila ga jeza: Pretrnuo od priče popa a kad je sišao u podrum selo više nikada nije bilo isto
stara kuća
DruštvoDetaljna prognoza Nedeljka Todorovića do kraja maja: Označio tačne datume kada će biti ozbiljnih padavina, a evo kog dana će biti najtoplije
Kiša u Srbiji
DruštvoTurci su spaljivanjem moštiju Svetog Save hteli da slome srpski narod, ali je plamen na Vračaru osvetlio srca vernika i učvrstio kult svetitelja kroz vekove
Spaljivanje moštiju Svetog Save