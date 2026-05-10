Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka Instituta "Batut" profesorka Verica Jovanović kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji, prema njenim rečima, nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, dodajući da je naš zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Profesorka Jovanović izjavila je da, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, Evropskog centra za kontrolu bolesti i laboratorijskim analizama, nema opasnosti od nove pandemije nalik kovidu, iako je epidemija hantavirusa na kruzeru ozbiljan javnozdravstveni izazov.

Navela je da su na kruzeru zabeležena tri smrtna slučaja, kao i da su svi putnici koji se iskrcavaju pod strogim epidemiološkim nadzorom.

- Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije možemo da kažemo da je rizik od bilo kakvog prenosa hantavirusa ovog tipa koji se zove Andes soj zaista mali - rekla je Jovanović.

Prema njenim rečima, na brodu je bilo više od 145 ljudi iz 28 zemalja, uključujući posadu, a svi putnici koji ostanu bez simptoma biće praćeni 42 dana, koliko traje maksimalni period inkubacije.

Objasnila je da hantavirus nije nov virus i da je soj Andes karakterističan za Južnu Ameriku, posebno Argentinu. Dodala je da je opasan jer se, u retkim slučajevima, može preneti sa čoveka na čoveka.

- Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacija već trideset godina i, prema tome, ne očekujemo mutacije koje su rizici i koje su opasnost, kao što je to bilo u kovidu - naglasila je Jovanović.

Da li u Srbiji ima razloga za brigu

Govoreći o situaciji u Srbiji, navela je da nema razloga za zabrinutost i da u zemlji nije bilo putnika sa spornog kruzera, ali je istakla da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Podsetila je da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i upozorila i posavetovala građane Srbije da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari.

Kada je reč o simptomima, Jovanović je objasnila da se oni razlikuju u zavisnosti od tipa virusa. Navela je da evropski tip uglavnom izaziva tegobe sa bubrezima, dok Andes soj ima simptome slične gripu, ali brzo dovodi do oštećenja pluća i problema sa disanjem.