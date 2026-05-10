Slušaj vest

Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka Instituta "Batut" profesorka Verica Jovanović kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji, prema njenim rečima, nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, dodajući da je naš zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Profesorka Jovanović izjavila je da, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, Evropskog centra za kontrolu bolesti i laboratorijskim analizama, nema opasnosti od nove pandemije nalik kovidu, iako je epidemija hantavirusa na kruzeru ozbiljan javnozdravstveni izazov.

Navela je da su na kruzeru zabeležena tri smrtna slučaja, kao i da su svi putnici koji se iskrcavaju pod strogim epidemiološkim nadzorom.

- Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije možemo da kažemo da je rizik od bilo kakvog prenosa hantavirusa ovog tipa koji se zove Andes soj zaista mali - rekla je Jovanović.

Prema njenim rečima, na brodu je bilo više od 145 ljudi iz 28 zemalja, uključujući posadu, a svi putnici koji ostanu bez simptoma biće praćeni 42 dana, koliko traje maksimalni period inkubacije.

Verica Jovanović
Foto: RTS Printksrin

Objasnila je da hantavirus nije nov virus i da je soj Andes karakterističan za Južnu Ameriku, posebno Argentinu. Dodala je da je opasan jer se, u retkim slučajevima, može preneti sa čoveka na čoveka.

- Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacija već trideset godina i, prema tome, ne očekujemo mutacije koje su rizici i koje su opasnost, kao što je to bilo u kovidu - naglasila je Jovanović.

Da li u Srbiji ima razloga za brigu

Govoreći o situaciji u Srbiji, navela je da nema razloga za zabrinutost i da u zemlji nije bilo putnika sa spornog kruzera, ali je istakla da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

hantavirus
Foto: Sascha Steinach / imago stock&people / Profimedia

Podsetila je da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i upozorila i posavetovala građane Srbije da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari.

Kada je reč o simptomima, Jovanović je objasnila da se oni razlikuju u zavisnosti od tipa virusa. Navela je da evropski tip uglavnom izaziva tegobe sa bubrezima, dok Andes soj ima simptome slične gripu, ali brzo dovodi do oštećenja pluća i problema sa disanjem.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePlanetaPOZNATO KO PRVI SILAZI S "KRUZERA SMRTI", NAORUŽANA CIVILNA GARDA ČEKA U LUCI! Ministarka zdravlja objavila raspored iskrcavanja sa broda zaraženih hantavirusom
hondius1.jpg
PlanetaDIREKTOR SZO ĆE NADGLEDATI ISKRCAVANJE PUTNIKA SA "KRUZERA SMRTI" Sa članovima španske vlade stiže na Tenerife, objavljeni detalji kako će sve izgledati
kruzer hantavirus karta Evrope
PlanetaDOK SVET STREPI, STIŽU FOTOGRAFIJE SA "KRUZERA SMRTI" Evo kakva je atmosfera i plan Amerikanaca da izvuku svoje ljude sa broda! (FOTO)
Kruzer Hantavirus.jpg
PlanetaHANTAVIRUS I SEĆANJE NA KORONU: Stručnjaci podeljeni između opreza, skepticizma i sumnji u globalnu reakciju
kruzer MV Hondius hantavirus Zelenortska Ostrva (15) copy.jpg