U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, uz mestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Padavine će češće biti posle podne i uveče, naročito na zapadu, severu i istoku zemlje, gde ponegde može doći i do kratkotrajne pojave sugradice ili sitnog grada.

Zbog najavljenih nepogoda, RHMZ je aktivirao narandžasti meteo alarm, u Bačkoj, Banatu i na istoku Srbije, dok će žuti biti na snazi u Pomoravlju, beogradu, na zapadu, kao i u Sremu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar će biti slab do umeren, a posle podne ponegde i pojačan, južnog i jugozapadnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 23 i 28 stepeni.

U Beogradu se takođe očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, dok će temperatura dostići oko 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane bolesnike i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolјa i promenlјivo raspoloženje kod osetlјivih osoba. U saobraćaju je neophodna pažnja.

Prema izgledima vremena do 18. maja, u utorak se očekuje nestabilno vreme u celoj zemlji, uz pljuskove i grmljavinu koje će pratiti jak, povremeno i olujni severozapadni vetar, kao i lokalna pojava grada. Temperatura će biti u padu.

U utorak će zbog očekivanih nepogoda meteo alarm biti na snazi u celoj Srbiji.

U sredu i četvrtak očekuje se krat kotrajna stabilizacija vremena, uz pretežno sunčano vreme i sveža jutra, dok će se na jugu i jugozapadu zemlje zadržati promenljiva oblačnost sa mogućom kišom.

Od petka se ponovo očekuje nestabilnije vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom.