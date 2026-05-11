Na današnji dan Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici molitveno se sećaju svetih apostola iz reda Sedamdesetorice — svetih Jasona i Sosipatra, kao i svete device Kerkire, koji su svojim životom, propovedanjem i stradanjem posvedočili veru u Hrista i ostavili dubok trag u hrišćanskom predanju.

Sveti apostoli Jason i Sosipater bili su učenici svetog apostola Pavla, koji ih i pominje u Poslanici Rimljanima nazivajući ih svojim rođacima. Jason je bio rodom iz Tarsa, kao i sam Pavle, dok je Sosipater bio iz Ahaje. Jason je kasnije postavljen za episkopa Tarsijskog, a Sosipater za episkopa Ikonijskog. Propovedajući Jevanđelje, stigli su i na ostrvo Krf, gde su podigli hram u čast svetog Stefana Prvomučenika i mnoge neznabošce priveli hrišćanstvu.

Prema crkvenom predanju, njihov rad i propovedanje izazvali su gnev tadašnjeg cara, pa su bili bačeni u tamnicu, gde su se nalazili i razbojnici koje su oni, svojim učenjem i blagodaću, obratili u hrišćansku veru. Zbog toga su ti razbojnici kasnije stradali mučeničkom smrću, a progon se proširio i na hrišćane na ostrvu.

U tim događajima posebno se ističe i sveta deva Kerkira, kćerka cara sa Krfa, koja je, videvši stradanje apostola, poverovala u Hrista, odrekla se svog bogatstva i razdelila ga siromašnima. Zbog svoje vere bila je zatvorena i mučena, ali je, prema predanju, ostala nepokolebljiva u Hristu i na kraju postradala mučeničkom smrću. Njeno obraćenje podstaklo je i mnoge druge da prime hrišćanstvo.

Predanje dalje svedoči da su apostoli Jason i Sosipater, uprkos tamnicama i mučenjima, nastavili da propovedaju Jevanđelje, pa su čak i pojedine progonitelje i careve privodili veri, čineći brojna čudesa i učvršćujući Crkvu na Krfu, gde su, kako se veruje, i proveli ostatak života i mirno se upokojili u Gospodu.

U duhovnom predanju vezanom za ovaj dan naglašava se snaga vere, postojanost u iskušenjima i spremnost na žrtvu zarad istine Jevanđelja. Vernici se podsećaju da je hrišćanski put često put strpljenja i unutrašnje borbe, ali i put nade, milosti i duhovne pobede.

Danas izgovorite ovu kratku molitvu: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim." Veruje se da će ove reči upućene svetiteljima doneti mir, oproštaj i zaštitu svakom domu.

U narodnom i crkvenom predanju ovakvi dani često se doživljavaju kao vreme smirenja i molitve, a veruje se da je dobro provesti ih u miru, bez teških poslova i svađa, uz okretanje porodici, molitvi i dobrom delu, kako bi se sačuvala duhovna ravnoteža i blagoslov dana.