U utorak 12. maja navršava se deset godina od smrti kneza Aleksandara Karađorđevića. Knez Aleksandar, sin Kneza Namesnika Pavla i Kneginje Olge Karađorđević, rođenje 13. avgusta 1924. godine u Vajtlodžu u Velikoj Britaniji.

Čukununuk Vožda Karađorđa, potomak je i ruske carske loze Romanova, kneževske loze Demidova, kao i grčkih i danskih kraljeva i kneževa. Prema porodičnompravilnikuKraljevskog Doma od 1930. godine, nosio je titulu Knez od Jugoslavije. Školovao se u Itonu. Učestvovao je u Drugom svetskom ratu kao pilot dobrovoljacRAF-a i imao 1000 sati borbenog leta. Posle Drugog svetskog rata nastanio se u Parizu.

Iz prvog braka sa Kneginjom Marijom Pijom od Savoje ima sinove Dimitrija, Mihajla, Sergeja i kći Jelenu. Iz drugog braka sa Kneginjom Barbarom od Lihtenštajnaima sina Dušana. Od 2000. godine do smrti, u nastojanju da nadoknadi izgubljene decenije, intenzivnoje dolazio u Srbiju. Godine 2007. boravio je na Kosovu i Metohiji pružajući podrškusrpskom narodu.

Njegova pisma, saopštenja i razgovori sabrani su u četiri knjige. Bio je potpredsednik Upravnog odbora Zapadnoevropske eparhije SPC, obnoviteljViteškog reda Zmaja i pokrovitelj Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Preminuo je Parizu, 12. maja 2016. u svojoj devedesetdrugoj godini i sahranjen u porti Hrama Svetog Đorđa na Oplencu.

Povodom desetogodišnjice smrti Kneza Aleksandra, 12. maja će se na Oplencu služiti opelo u prisustvu porodice, poštovalaca i prijatelja.

U organizaciji Zadužbine Kralja Petra I Karađorđevića u KarađorđevomkonakuuTopoli, biće otvorena izložba fotografija "Knez Aleksandar“.