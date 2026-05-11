Sa početkom letnje sezone tradicionalno se očekuju velike gužve na graničnom prelazu Evzoni, jednom od najopterećenijih prelaza za turiste iz Srbije koji putuju ka Grčkoj. Zbog dugih čekanja, kolona vozila i višesatna zadržavanja, mnogi traže alternativne pravce ka omiljenim letovalištima, a ovo su neki od njih.

Iako je najavljeno proširenje traka na Evzoniju, ovaj granični prelaz ne odoleva gužvama, ali i dalje je najfrekventniji tokom leta, posebno vikendom i tokom smena turista. Ipak, dobra informacija je da postoje alternative.

Jedna od najpoznatijih alternativnih graničnih prelaza je Dojran, koji je najbliži Evzoniju i često rasterećuje glavni pravac ka Grčkoj. Tu je i prelaz Niki kod Bitolja, koji je posebno pogodan za putnike koji idu ka Jonskoj obali.

Međutim, malo ko zna da čak i kada su gužve i na Evzoniju i na Dojranu, postoji još jedna opcija - ulazak u Bugarsku preko Severne Makedonije, pa zatim nastavak puta ka grčkom primorju, prenosi stranica Nikana.gr.

Tri alternativna prelaza preko Bugarske ka Grčkoj

Vozači iz Srbije mogu iz Severne Makedonije ući u Bugarsku preko čak tri granična prelaza:

Deve Bair – Gjueševo - izlazi na Ćustendil i dalje vodi prema Seresu. Dodatna prednost je što između Bugarske i Grčke više nema klasične granične kontrole zbog Šengena.

Delčevo – Stanke Lisičkovo

Novo Selo – Zlatarevo

Na putu do Grčke mnogi turisti koriste alternativne granične prelaze Foto: Bascar / Shutterstock

Od Severne Makedonije do Kavale ovim rutama potrebno je nešto više od pet sati vožnje, što je približno isto kao i preko Evzonija kada su velike gužve. Turistima koji idu na Tasos upravo se savetuju ove opcije, dok je za Halkidiki ruta uglavnom duža i manje praktična.

Kako proveriti stanje na granicama

Vozačima se savetuje da stanje na prelazima proveravaju pre polaska na put, ali i tokom puta, kako bi na vreme mogli da promene rutu i izbegnu višesatna čekanja.

Postoje dva najčešća načina za proveru gužvi: putem Gugl mapa, gde su zastoji označeni narandžastom ili crvenom bojom

praćenjem kamera uživo na većim graničnim prelazima.

Treba imati u vidu da informacije često kasne između 15 i 20 minuta, zbog čega se preporučuje da se stanje prati najmanje sat do dva pre dolaska na granicu.

Svi granični prelazi iz Srbije po putnim pravcima

1. Pravac: Srbija - Severna Makedonija

Na Evzoniju su konstantne gužve Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Glavni prelaz: Preševo -Tabanovce

Radno vreme: 00–24h

Frekvencija: Najopterećeniji prelaz, naročito vikendom i u sezoni

Prednost: Direktna veza na autoput

Mana: Česta zadržavanja i usko grlo u špicu

Alternativa: Prohor Pčinjski - Pelince

Radno vreme: 00–24h

Karakteristike: Manje gužve, ali uži put i više krivina.

Lokacija: Skretanje kod Vranja ka manastiru Prohor Pčinjski

Putnicima se savetuje da ako čekanje na Preševu prelazi 90 minuta, ova alternativa vam često može uštedeti i više od sat vremena, ali obavezno proverite na Gugl mapama da li je prisutna gužva.

2. Pravac: Severna Makedonija – Grčka

Glavni prelaz: Bogorodica - Evzoni

Radno vreme: 00–24h

Frekvencija: Izuzetno visoka

Najveće gužve: Rani jutarnji sati i smene turista

Alternativa 1: Dojran - Doirani

Radno vreme: 00–24h

Kamere uživo: nema kamere

Lokacija: Skretanje kod Valandova. Često značajno manja gužva nego na Evzoniju.

Prednost: nema teretnog saobraćaja (kamiona).

"Za sever Grčke (Tasos, Kavala, Asprovalta ali i Sitonija i Atos), Dojran je često najefikasnija opcija. Savet: proverite Gugl mape da vidite stanje pre nego što skrenete ka prelazu. Mnogi naši turisti tempiraju vreme da Dojran pređu rano ujutru pre 7h i na taj način izbegnu gužve i na granici i na putu do mora. Već u 10 možete da se bućnete u more", piše Nikana.gr.

Alternativa 2: Medžitlija - Niki Radno vreme: 00-24h

Kamere uživo: nema kamere

Lokacija: Kod Bitolja. Najpraktičnija opcija za one koji idu ka Lefkadi, Krfu i regiji Epira. 3. Pravac: Severna Makedonija – Bugarska

Ove prelaze Srbi najčešće koriste ako letuju u regiji Kavale, Tasosa ili Asprovalte, a žele da prođu kroz Bugarsku (obično radi jeftinijeg goriva ili odmora u Banskom).

Glavni prelaz: Deve Bair - Gjueševo

Radno vreme: 00–24h

Lokacija: Na putu Kumanovo - Kriva Palanka. Glavna ruta ka Sofiji. Od Kumanova do prelaza imate sat i desetininu petnaest minuta.

Karakteristike: Najveći prelaz na ovom pravcu. Put je sa makedonske strane značajno rekonstruisan (treća traka na usponima), što olakšava prolaz šleperima, ali i vama.

Alternativa 1: Delčevo – Stanke Lisičkovo

Radno vreme: 00–24h

Kamere uživo: nema kamere

Lokacija: Povezuje makedonski grad Delčevo i bugarski Blagoevgrad.

Isključenje: kod Kumanova se isključujete ka Delčevu. Put traje oko 2 sata.

Karakteristike: Odlična opcija ako želite da se direktno uključite na bugarski autoput (Struma) koji vodi ka Grčkoj. Prelaz je manji, često bez većih zadržavanja.

Alternativa 2: Novo Selo – Zlatarevo