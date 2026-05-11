Slušaj vest

Zaječarac Milan Prvanov (39) nestao je pre dva dana i policija intenzivno traga za njim.

- Nestanak je prijavljen pre dva dana i intenzivno se radi na pronalaženju nestale osobe - rečeno nam je u policiji.

Podatak da se ovom čoveku gubi trag objavljen je upravo na društvenim mrežama, a zvaničnog saopštenja nema od nadležnih. Nije se oglasila ni porodica, ali su njegove kolege iz firme gde on radi JCHX apelovale putem društvenih mreža.

Zaječarac Milan Prvanov (40) nestao.jpg
Foto: Društvene Mreže

Automobil nestalog Milana pronađen je parkiran u ataru zaječarskog sela Nikoličevo. Postoje male indicije da se Milan kreće pravcem Nikoličevo - Metovnica.

Prijatelji, kolege i svi koji su nestanak prijavili na društvenim mrežama apeluju na sve meštane, lovce, planinare, slučajne prolaznike da ukoliko vide ovog čoveka odmah pozovu policiju.

Bilo kakva informacija, i najmanja, bila bi od velikog značaja za nadležne.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOVE REČI MONAHINJE NE DAJU MIRA MAJCI NESTALOG FARMACEUTA IZ NIŠA: Evo na šta sumnja Marica, kud se Milan obreo
366438_250512.00_33_06_12.Still001 copy.jpg
Društvo"ON SAM NIJE MOGAO DA ODE ODOZGO – NJEGA JE NEKO GORE ČEKAO!" Potresna ispovest majke nestalog farmaceuta: A znate šta su psi radili? Nisu hteli ni da mrdnu...
collage copy.jpg
HronikaKRENULA NA ISPIT, NA KIOSKU OSTAVILA PASOŠ I TELEFON PA NESTALA BEZ TRAGA: Ovo su najmisteriozniji nestanci u Srbiji, ni danas se ne zna šta se desillo sa njima
Nestali u Srbiji
Društvo"ŠTA ĆE USRED BELA DANA TAMO GDE SE NE IDE U KOŽNIM CIPELAMA I TEGET ODELU?!" Majka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša ubeđena da je ovo najvažnije u nestanku
HMCL5596.JPG
DruštvoFARMACEUT IZ NIŠA PRE NESTANKA OSTAVIO TAJNU PORUKU: Milan je svesno ovo uradio pre nego što je iščezao - privatni detektiv otkrio značenje (VIDEO)
milandj.jpg
Društvo"MILANE, AKO OVE REČI VIDIŠ... " Vapaj očajne majke, od sina traži samo jedno! Nestanak farmaceuta Milana (42) iz Niša već 13 meseci potpuna je misterija FOTO
366438_250512.00_33_06_12.Still001 copy.jpg

Zaječarac Milan Prvanov(39) nestao je pre dva dana i policija intenzivno traga za njim.
-Nestanak je prijavljen pre dva dana i intenzivno se radi na pronalaženju nestale osobe - rečeno nam je u policiji.
Podatak da se ovom čoveku gubi trag objavljen je upravo na druđtvenim mrežama, a zvaničnog saopštenja nema od nadležnih. Nije se oglasila ni porodica, ali su njegove kolege iz firme gde on radi JCHX apelovale putem društvenih mreža. 
Automobil nestalog Milana pronađen je parkiran u ataru zaječarskog sela Nikoličevo, baš u blizini Delta Agrara.
Postoje male indicije da se Milan kreće pravcem Nikoličevo - Metovnica
Prijatelji, kolega i svi koji su nestanak prijavili na društvenim mrežama apeluju na sve meštane, lovce, planinare, slučajne prolaznike da ukoliko vide ovog čoveka odmah pozovu policiju.
Bilo kakva informacija, i najmanja, bila bi od velikog značaja za nadležne.