Danas, u toku popodneva i večeri, uglavnom na severu Srbije, a sutra - u utorak 12. maja, i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

Vreme danas

Promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno:

* pre podne u Vojvodini ponegde sa kišom

* posle podne i uveče u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima mestimično i sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom koji ponegde mogu biti praćeni i sugradicom ili sitnim gradom.

Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28.

Vreme sutra: Nestabilno, pljuskovi, grmljavine i grad uz jake udare olujnog vetra

Sutra nestabilno u svim regionima, a plјuskovi i grmlјavine će posle podne biti praćeni jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz lokalnu pojavu grada. Temperatura u padu.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U sredu i četvrtak (13 - 14.05.) kratkotrajna stabilizacija vremena - u većini mesta pretežno sunčano uz sveža jutra, a samo će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati promenlјivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom.