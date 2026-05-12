Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na šest lokacija.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Voždovac, naselje Stepa Stepanović, autobus 12-16 časova
  • Koceljeva, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Beograd, Wiener Stadtische 9-13 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteZdravlje muškaracaKada pad testosterona nije samo posledica godina? Ovi simptomi ukazuju na manjak
mladi muškarac na ivici kreveta koga muči erektilna disfunkcija/testosteron
Saveti stručnjakaCT koronarografija: Kardiolog objašnjava šta pokazuje i zbog čega je važna za zdravlje srca
dr Aleksandar Cicović/žena koja se drži za grudi u predelu srca, koncept srčani udar
ZdravljeMože li so da poveća krvni pritisak? Evo kako preteran unos utiče na srce i krvne sudove
smanjivanje-soli-shutterstock-2091900406.jpg
ZdravljeKada se radi test magnezijuma u krvi: Šta pokazuje i zašto je važan
shutterstock_2293919749.jpg