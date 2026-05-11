Slušaj vest

Meštani Gusinje ostali su zatečeni nesvakidašnjim prizorom koji je ovih dana privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi pčelar Vasilije Ivanović potpuno prekriven rojem pčela, dok mirno stoji bez zaštitnog odela, bez panike i – bez ijednog uboda.

Ovaj neobični trenutak mnogi su opisali kao "ples sa prirodom+", a sam Ivanović kaže da između pčelara i pčela postoji posebna povezanost koja se teško može objasniti rečima.

Foto: screenshot YT/Berane online

Posebno poverenje

- Ples sa prirodom. Postoji posebno poverenje između pčelara i njegovog roja. Kada pčele osete mirnu ruku i čistu nameru, strah nestaje, a ostaje samo fascinacija ovim neverovatnim bićima. Danas smo jedno - poručio je Ivanović.

Foto: screenshot YT/Berane online

Snimak iz Gusinja izazvao je brojne reakcije, a mnogi su u komentarima istakli da prizor deluje gotovo nestvarno. Dok su neki ostali zadivljeni smirenošću pčelara, drugi su priznali da im je bilo teško i gledati video zbog straha od pčela.

Pčele mogu biti izuzetno mirne

Iskusni pčelari objašnjavaju da pčele mogu biti izuzetno mirne ukoliko ne osete pretnju i agresivne pokrete. Upravo zbog toga odnos između čoveka i roja često zavisi od iskustva, smirenosti i načina pristupa košnici. Video iz Gusinja još jednom je pokazao koliko priroda može biti fascinantna kada joj čovek pristupi sa poštovanjem i bez straha.