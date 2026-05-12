U vremenu kada domaća kafa u većini kafića košta i više od 200 dinara, naročito u Beogradu, u jednoj kafani na jugu Srbije turska kafa i dalje se služi za neverovatnih devet dinara! I to ne sama. Uz nju gost dobija i čašu kisele vode. Na prvu zvuči kao greška u cenovniku ili priča iz nekih davnih vremena, ali u Draževcu kod Aleksinca to je svakodnevica.

U ovoj kafani kraj auto-puta, na oko pola sata vožnje od Niša, gužve su toliko velike da se često čeka slobodan sto, jer rezervacije ne postoje. Vikendom i u vreme ručka parking je pun, a gosti dolaze sa svih strana juga Srbije, ali i iz drugih krajeva zemlje, samo da provere da li su priče o nestvarno niskim cenama zaista tačne.

I jesu.

Domaća kafa košta svega devet dinara, čaj 20, sok 80, pivo 160, rakije, vinjak i votka po 120 dinara. Litar vina je 800 dinara, dok je flaša buteljke 1.000. Čak ni kisela voda od litar ne prelazi 150 dinara.

Međutim, ono zbog čega gosti najviše dolaze nisu samo cene pića, već ogromne porcije domaće hrane zbog kojih mnogi ne uspeju sami da pojedu ono što naruče. Posebno je poznat čuveni "buć-buć", svinjsko meso kuvano pod sačem, koje košta 1.000 dinara, ali je porcija toliko obilna da je gosti često dele.

Na meniju su i tavče pasulj za 300 dinara, čorba za svega 50, pljeskavica od 150 grama za 300 dinara, dok duplo veća, od 300 grama, košta 600. Za isti novac služe se i ćevapi i uštipci od 300 grama. Kobasica je 150 dinara, dok se piletina, vešalica, dimljena vešalica, ćulbastija i ražnjići kreću oko 500 dinara po porciji.

Salate i pogače besplatne

Goste posebno iznenadi i napomena iz jelovnika da pogače i gotovo sve salate dobijaju se besplatno uz roštilj. Izuzetak su samo urnebes, koji košta 150 dinara po porciji, i papričice koje su 20 dinara po komadu. Pogače se, inače, prodaju i posebno, pa najveća od 800 grama košta svega 120 dinara.

Iako su cene gotovo nestvarne, promet je ogroman. Konobari jedva postižu da usluže sve goste, pa nije neobično da se i obična kafa čeka petnaestak minuta. Ali retko ko se zbog toga ljuti, većina kaže da se ovakav odnos cene, količine i kvaliteta danas teško može pronaći bilo gde u Srbiji.

Da su priče o jeftinoj kafani istinite potvrđuje i račun jedne grupe gostiju iz Beograda. Šest osoba jelo je i pilo za ukupno 4.500 dinara. Drugim rečima, u Draževcu i dalje može ozbiljno da se ruča i popije piće za oko 500 dinara po osobi, dok se za manje od 1.000 dinara može jesti i piti više nego pristojno.

Cenovnik pića čaj 20

domaća kafa 9

sok 0,2 80

kisela voda 1 litar 150

vino buteljno flaša 1.000

vino 1 litar 800

pivo 160

rakije 120

vinjak 120

votka 120

likeri 0,3 240

vermut 240

Cene salata urnebes porcija 150

papričice komad 20

Hleb

pogača 400 gr 80

pogača 500 gr 100

pogača 800 gr 120 Cenovnik jela pasulj tavče 300

čorba 50

pljeskavica 150 gr 300

pljeskavica 300 gr 600

uštipci 300 gr 600

ćevapi 300 gr 600

kobasica 100 gr 150

piletina 190 gr 500

buć-buć 1.000

svinjski file 180 gr 520

vešalica 180 gr 520

dimljena vešalica 170 gr 520

ćulbastija 180 gr 520

ražnjići 180 gr 520

pastrmka na žaru 1.800 po kilogramu