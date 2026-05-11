David Ivković, učenik iz Aleksinca, ostvario je izuzetan uspeh na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika. U konkurenciji od više desetina hiljada dece iz celog sveta, David se plasirao u Play-off Svetske Hippo olimpijade, koja će se održati u Brajtonu u Engleskoj.

Reč je o sedmodnevnom letnjem kampu koji uključuje edukaciju, druženje, kulturno upoznavanje i doigravanje za titulu svetskog prvaka iz engleskog jezika.

David je jedan od retkih predstavnika Srbije koji je svojim znanjem izborio učešće na ovom prestižnom svetskom takmičenju. Nažalost, troškovi puta, vize i boravka na kampu za Davida i njegovu mentoricu, nastavnicu Valentinu Živković, iznose približno 500.000 dinara.

Foto: Privatna arhiva

Davidova majka je nezaposlena i nije u mogućnosti da sama obezbedi ovu sumu. Institucije, škola i lokalna samouprava do sada nisu imale predviđena sredstva za podršku ovakvim talentima.

- Godinama sam se borila za drugu decu - prikupila sam preko 6 miliona dinara za renoviranje pedijatrije u Aleksincu i pomagala bolesnoj deci preko akcija "Suncokret". Sada sam prinuđena da zamolim za pomoć za sopstvenog sina. Verujem da Aleksinac i čitav Nišavski okrug imaju sluha za ovaj slučaj - poručuje Davidova majka.

Ovako možete pomoći

Tekući račun: 200-0000127359644-16 (Banka Poštanska štedionica)

Svrha uplate: HIPPO - Za Davida