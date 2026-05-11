Princ-naslednik Filip Karađorđević posetio je sa porodicom selo Baničinu kod Smederevske Palanke, gde je obeležena 101. godišnjica od podizanja spomen-česme palim ratnicima u Prvom svetskom ratu.

Svečanost je održana u prisustvu meštana, potomaka ratnika i brojnih gostiju, a princ Filip je poručio da Baničina predstavlja jedan od simbola srpskog stradanja, ali i nepokolebljive časti i vernosti otadžbini.

– Te 1925. godine moj pradeda, Nj.V. kralj Aleksandar Prvi, prisustvovao je svečanosti i odao poštu svojim palim drugovima. Danas, posle više od jednog veka, osećam posebnu dužnost i čast što sam došao u Baničinu da odam poštovanje njihovoj žrtvi – rekao je princ Filip.

On je podsetio da je Baničina još u prošlosti bila poznata po „tvrdoj veri i nesalomivom slobodarskom duhu“, ali i po odanosti kralju i Srbiji.

Ispred seoske crkve sahranjen je i veliki junak Prvog srpskog ustanka Stanoje Stamatović Glavaš, a meštani ovog kraja kroz istoriju su, kako je istakao, podneli ogromne žrtve za slobodu.

– Ostaje zapamćeno da je u jednom danu, pod Skadrom 1913. godine, izginulo 27 neoženjenih mladića iz ovog sela. Ovaj kraj mnogo je patio u svakom vremenu, ali veroloman nije bio – poručio je princ-naslednik.

Filip Karađorđević je naglasio da je u Baničinu došao sa suprugom i decom, kako bi i najmlađi osetili duh zajedništva i poštovanja prema precima.

– Moja deca igrala su se u porti crkve sa mališanima ovih ponosnih Šumadinaca. Njihovi osmesi i graja, dok smo mi okupljeni oko nasleđa predaka, rađaju nadu da dolazi bolje vreme za one koji su predugo plaćali najveću cenu slobode – kazao je on.

Na kraju posete, princ Filip zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i poručio da su se njegova porodica i on u Baničini osećali „kao svoji na svome, sa svojima“.