Iako se u auto-školama uče stroga pravila i zvanični znakovi, na putevima širom Srbije i regiona vlada jedan potpuno drugačiji, nepisani "jezik" vozača.

Ovi interni svetlosni signali, koji se prenose žmigavcima i ablendovanjem, ne nalaze se u priručnicima, a često su veoma korisni. Mogu vam uštedeti novac za kaznu, sprečiti tragediju na putu, ali i pokazati osnovnu vozačku kulturu.

Jedan vozač je nedavno detaljno objasnio najvažnije kodove ove vozačke komunikacije i oduševio internet.

- Kada ti kamion ispred tebe da desni žmigavac, to znači da je sve čisto i da možeš da ga pretekneš. Kada ti kamion da levi žmigavac, to znači da ni slučajno ne smeš da pretičeš, jer ima nešto ispred tebe - navedeno je na Tiktok nalogu "tabitrade".

Vožnja na otvorenim putevima nosi brojne izazove, ali i neverovatnu solidarnost među vozačima.

- Kada ti neko vozilo blica iz suprotnog smera, to znači da je ispred tebe opasnost, policijski radar ili neki udes. Time ti poručuje da smanjiš brzinu i prilagodiš vožnju uslovima na putu. Kada ti neko vozilo upali četiri žmigavca, to je znak da ti se izvinjava ili zahvaljuje. To je nenametljiv način da se pokaže kultura i razumevanje u saobraćaju - objašnjeno je.

"SRPSKI VOZAČI ZAKONE ČESTO VIDE KAO OKVIRNE SMERNICE, A NE KAO PRAVILA KOJA MORAJU STRIKTNO DA SE POŠTUJU!" Vujanić upozorio na opasan mentalitet na putevima Izvor: Kurir televizija