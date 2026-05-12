- Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje - navodi RHMZ i dodaje:

- Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Upozorenje na olujni vetar

Foto: Shutterstock

RHMZ je i izdao upozorenje za područje Srbije zbog pomenutog olujnog vetra u večernjim satima.

Crveni meteo alarm zbog vetra na području Srema

Zapadne Srbije

Šumadije

Istočne Srbije

Crveni alarm za 12. maj Foto: RHMZ Printscreen

Narandžasti meteo alarm

RHMZ je upalio naranžasti alarm upozorenja na vetar na području Bačke, Banata, Beograda i Pomoravlja, dok je na prostorima jugoistočne i jugozapadne Srbije uključen zbog grmljavine.

Šta znači narandžasti i crveni alarm

Žuti alarm za 13. maj Foto: RHMZ Printscreen

Narandžasti alarm najavljuje opasno vreme.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi se u objašnjenu RHMZ.

S druge strane crveno upozorenje označava vrlo opasno vreme.

- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Biometeorološka prognoza - Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna. Učesnicim a u saobraćaju se preporučuje koncentracija.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se danas popodne zbog dolaska hladnog fronta ponegde mogu očekivati lokalne vremenske nepogode.

- Indeks za pojavu grada prelazi u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 50 odsto, tako da može doći do formiranja i manjih superćelija. Sa tim hladnim vazduhom može se očekivati i po koja pahulja snega na Kopaoniku - ističe Ristić.

Prema njegovim rečim od srede se očekuje stabilizacija vremena, a u četvrtak i manji porast temperature.

Foto: Kurir Televizija

- Od petka ponovo jača uticaj ciklona iz Kineskog i Jadranskog mora tako da ponovo može doći do pogoršanja vremena, pa za vikend može biti oblačno povremeno sa padavinama - najavljuje Ristić i dodaje da će druga polovina maja biti nestabilna sa čestim promenama vremena.