RHMZ danas upalio crveni meteoalarm zbog nevremena: Ovi delovi Srbije biće na najjačem udaru - Ivan Ristić najavio sneg i superćelije, pa stiže novo pogoršanje
U Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje - navodi RHMZ i dodaje:
- Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Upozorenje na olujni vetar
RHMZ je i izdao upozorenje za područje Srbije zbog pomenutog olujnog vetra u večernjim satima.
- Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h - naglasio je RHMZ.
Crveni meteo alarm zbog vetra na području
- Srema
- Zapadne Srbije
- Šumadije
- Istočne Srbije
Narandžasti meteo alarm
RHMZ je upalio naranžasti alarm upozorenja na vetar na području Bačke, Banata, Beograda i Pomoravlja, dok je na prostorima jugoistočne i jugozapadne Srbije uključen zbog grmljavine.
Šta znači narandžasti i crveni alarm
Narandžasti alarm najavljuje opasno vreme.
- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi se u objašnjenu RHMZ.
S druge strane crveno upozorenje označava vrlo opasno vreme.
- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
- Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna. Učesnicim a u saobraćaju se preporučuje koncentracija.
Prognoza Ivana Ristića
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se danas popodne zbog dolaska hladnog fronta ponegde mogu očekivati lokalne vremenske nepogode.
- Indeks za pojavu grada prelazi u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 50 odsto, tako da može doći do formiranja i manjih superćelija. Sa tim hladnim vazduhom može se očekivati i po koja pahulja snega na Kopaoniku - ističe Ristić.
Prema njegovim rečim od srede se očekuje stabilizacija vremena, a u četvrtak i manji porast temperature.
- Od petka ponovo jača uticaj ciklona iz Kineskog i Jadranskog mora tako da ponovo može doći do pogoršanja vremena, pa za vikend može biti oblačno povremeno sa padavinama - najavljuje Ristić i dodaje da će druga polovina maja biti nestabilna sa čestim promenama vremena.
- Možemo da očekujemo česta pogoršanja, pljuskova sa grmljavinom, gradom i lokalnim nepogodama, te je zbog toga neophodno pratiti najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče temperature u danima kada nema oblačnosti i padavina maksimalne mogu biti od 20 do 25 stepeni, a u hladnijim se mogu očekivati niske jutarnjue, a dnevne između 15 i 20 stepeni Celzijusovih.