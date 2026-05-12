Vasilije Jovanović - Sveti Vasilije Ostroški, rođen je u selu Mrkonjići, Popovo Polje u Hercegovini 1610. godine.

U strahu od danka u krvi roditelji ga u dvanestoj godini šalju u manastir Zavalu. U manastiru Zavala Vasilije se učio crkvenoj pismenosti i bogosluženju. Nakon nekoliko godina prelazi u trebinjski manastir Tvrdoš gde pohađa manastirsku školu i tu prima monaški postrig i sveštenički čin, postavši paroh popovopoljski.

Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je doneo bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je delio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru.

Došao je u Onogošt (Nikšić) 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u ostroškoj pećini-isposnici, u kojoj je ostao do kraja života.

Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u manastiru Ostrog. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć isceljenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojičine dane održava veliki Narodni sabor. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen.

Sveti Vasilije Ostroški poznat je i kao čudotvorac

Život Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru, mesto je hodočašća vernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Narodna verovanja

Nekoliko narodnih verovanja vezano je za ovog svetitelja, a možda i najzastupljenije jeste da Sveti Vasilije Ostroški svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stenama. U prilog tome ide i činjenica da su tokom godina i vekova mnogi sveštenici svedočili kako ujutru vunene čarape na nogama Svetitelja budu pocepane, iako su uveče obučene čitave.

Zbog toga, svako ko dolazi na poklonjenje u Ostrog obavezno nosi jedan par vunenih, belih čarapa.

Vernici koji polaze na put u manastir sa sobom obavezno treba da ponesu ulje, tamjan i pamuk, ali i vunene čarape i sve to potom ostave kod sveca "da prenoći", jer stvari koje provedu noć u prostoriji sa moštima sveca, veruje se, dobijaju magične moći izlečenja. Takođe, veruje se da ako tog dana odete u manastir Ostrog "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".