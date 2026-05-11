Više od 50 godina ljubavi, zajedništva i razumevanja stalo je u jednu porodičnu grobnicu na Kamičkom groblju u Šapcu. Musliman Jašar i pravoslavka Zorica svoju su priču gradili na temeljima koji su preživeli i najteža iskušenja.

Prošli su kroz ratne vihore, sačuvali svoj brak kad su se mnogi drugi raspadali pod pritiskom prezimena i porekla, dokazujući da ljubav ne poznaje granice koje iscrtavaju ljudi, vera i politika.

Foto: Privatna arhiva

Bila je to ljubav kakvu je mogla da prekine samo Zoričina duga bolest, a naposletku i smrt, pre nepune dve godine. Jašar joj je podigao spomenik onako kako su i živeli - u duhu međusobnog poštovanja.

Uz njegovo ime i simbole, na grobnici se našao i krst, obeležje vere njegove supruge, koja za pet decenija dugog braka nikada nije bila sporna. Plod njihove ljubavi jesu deca, koja su ostala u neverici nakon što ih je dočekala vest da je spomenik oskrnavljen, tačnije da je s njega uklonjen hrišćanski simbol - krst.

Foto: Privatna arhiva

Ljudskost izostala

Sin pokojnice s bolom i nevericom kaže da nije mogao ni naslutiti da je ovako nešto moguće, naročito ne u Šapcu, gde podele nikad nisu bile izražene i gde se nikad nije postavljalo pitanje da li se neko klanja ili se krsti, već je bilo bitno kakav je ko čovek. Ovom prilikom je ljudskost izostala. Ne želeći da upire prstom u bilo koga dok policijska istraga traje, ističe sumnju da incident ima veze s pretnjama koje je njegov otac dobio od imama.

- Pre dve nedelje je pozvao mog oca, uredno se predstavio i rekao da ga krst na postavljenom spomeniku vređa, prilikom čega je dao rok od dve nedelje da se krst ukloni ili će on to rešiti - ističe Igor Karadarević i dodaje da je ovakav gest naneo malu materijalnu štetu, ali veliku duševnu bol, a osim toga izaziva bespotrebne nemire i huška netrpeljivost među onima koji su do juče bili dobre komšije.

U konsultaciji sa sveštenicima SPC, sama pretnja je prijavljena policiji i, prema dostupnim informacijama, M. S. je u svojstvu građanina tada dao izjavu.

Uprkos tome, porodica Karadarević je u subotu zatekla spomenik bez krsta, nakon čega su ponovo kontaktirali s policijom, koja je na takozvanom Kamičkom groblju, u neposrednoj blizini šabačke mahale, utvrdila činjenično stanje i otvorila istragu.

Put do pravde

S nadom da će pravda pronaći svoj put, sin Igor zaključuje da je ovaj spomenik trebalo da bude kruna ljubavi koja je prevazišla sve predrasude i razlike.

- Moji roditelji i njihov brak bili su primer mnogima. Nadao sam se da će ovaj spomenik biti kruna sa simbolima njihovog zajedničkog života i da će posle duge i mučne bolesti, duša moje majke naći mir. Neko to iz obesti ne dozvoljava, iznova otvara rane i pravi prostor za podele tamo gde ih nikada nije bilo i gde su muslimani uvek bili ravnopravni, bez predrasuda i podela - kaže sin Igor.

Imam Muhamed Suljić Imam Muhamed Suljić navodi da je Karadarević ipak oskrnavio, kako kaže, muslimansko groblje u Šapcu, u kojem su "istorijski groblja podeljena na verosipovesti". On dalje navodi da je "umetanjem na spomenik svoje sahranjene majke njeno obeležje", koja je sahranjena po muslimanslim običajima, izazvana reakcija vernika.

- Obaveza je moja kao imama, duhovnika vernika koji su me obavestili o slučaju da s istim obavim razgovor u kojem sam skrenuo pažnju na negativnu kulminaciju vernika koji su me informisali o samom obeležju koje ne pripada i skrnavi osećaje vernika Islamske veroispovesti. Obaveštena je policija o činu čime se ja kao imam i Islamska zajednica ograđujemo o postupcima pojedinih vernika. Podsećam da smo kao zajednica u odličnim odnosima sa svojim komšijama i uvek smo gradili dobre međuljudske odnose, što će ostati nasa misija - navodi imam Suljić.