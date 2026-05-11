Mali vrednica iz Veternika: Ima 10 godina i prodaje galete sa čvarcima i čokoladom da plati sebi školski izlet
Desetogodišnji dečak iz Veternika odlučio je da sam zaradi džeparac za školski izlet.
Narednih dana prodavaće domaće, sveže slane i slatke galete ispred kuće, navodi Instagram stranica Srbiju upoznaj.
- U ponudi su slane galete sa sirom, kulenom, slaninom i belim lukom, čvarcima, kao i slatke galete sa kokosom, čoko narandžom, kajsijom i klasične. Mali gest podrške njemu znači mnogo - navodi se u objavi i dodaje:
- Ko je iz Veternika ili prolazi u blizini, svratite, kupite galetu i podržite jednog malog vrednog dečaka koji je rešio da se potrudi sam. Veternik – Dragoslava Srejovića 52lj.
Mnogi korisnici su se oduševili, dok je bilo i osuđujućih komentara.
- Svaka čast za ovakvu decu - navodi se u jednom od komentara.
Pojedini se pitaju "gde su im roditelji".
- Šta fali deci? I mi smo kao klinci brali voće pa prodavali, tako smo skupljali novac za sladoled i to nas je činili srećnim - napisao je jedan korisnik.
Kurir/ Srbiju upoznaj