Desetogodišnji dečak iz Veternika odlučio je da sam zaradi džeparac za školski izlet.

Narednih dana prodavaće domaće, sveže slane i slatke galete ispred kuće, navodi Instagram stranica Srbiju upoznaj.

- U ponudi su slane galete sa sirom, kulenom, slaninom i belim lukom, čvarcima, kao i slatke galete sa kokosom, čoko narandžom, kajsijom i klasične. Mali gest podrške njemu znači mnogo - navodi se u objavi i dodaje:

- Ko je iz Veternika ili prolazi u blizini, svratite, kupite galetu i podržite jednog malog vrednog dečaka koji je rešio da se potrudi sam. Veternik – Dragoslava Srejovića 52lj.

Mnogi korisnici su se oduševili, dok je bilo i osuđujućih komentara.

- Svaka čast za ovakvu decu - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini se pitaju "gde su im roditelji".

- Šta fali deci? I mi smo kao klinci brali voće pa prodavali, tako smo skupljali novac za sladoled i to nas je činili srećnim - napisao je jedan korisnik.