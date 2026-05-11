Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je na ceremoniji otvaranja Svetske konferencije o digitalnom obrazovanju 2026, koja se održava danas i sutra u Hangdžou u Kini, da digitalno obrazovanje predstavlja važan deo obrazovnog sistema i da je Srbija digitalnu transformaciju postavila kao srž u Strategiji razvoja obrazovanja do 2030. godine.

On je na konferenciji, koju su otvorili potpredsednik Kine Han Dženg i ministar obrazovanja Huai Đinpeng, a kojoj prisustvuje veliki broj ministara, zvaničnika i stručnjaka iz celog sveta, poručio da je vizija Srbije jasna i da se odnosi na unapređivanje kvaliteta nastave i postignuća učenika kroz digitalnu transformaciju.

- Ova transformacija se ne odnosi samo na tehnologiju, već i na kombinovanje savremene pedagoške prakse, naučnih dostignuća i temeljnih civilizacijskih vrednosti kako bi naš sistem obrazovanja bio moderan i inkluzivan - naveo je Stanković.

On je dodao da se digitalni razvoj obrazovanja ne odnosi samo na unapređivanje nastave i digitalnih kompetencija učenika i nastavnika, već se kreiraju i integrisani informacioni sistem i proširuju e-usluge u obrazovanju.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković na Svetskoj konferenciji o digitalnom obrazovanju 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete

Stanković je naveo da se škole opremaju modernom tehnologijom "kako bismo što pre stvorili neophodne uslove i za primenu veštačke inteligencije u nastavi“.

- Kako tehnologija napreduje, uloga nastavnika postaje još važnija. Digitalizacija je moćan alat - osmišljen da služi ljudima, da podrži obrazovanje. Veštačku inteligenciju ne vidimo kao zamenu za nastavnike, već kao alat i podršku koji može poboljšati učenje, uz bezbedno i odgovorno korišćenje pod kontrolom nastavnika - rekao je on, dodajući da nijedna digitalna transformacija ne može uspeti bez kompetentnih nastavnika.

Stanković je naveo da sektor informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji brzo raste i doprinosi ekonomskom razvoju zemlje i da će Srbija nastaviti da ulaže u ovaj sektor.

- Od velikog značaja za budućnost i razvoj naše zemlje je i unapređivanje digitalnih kompetencije naših građana, u skladu sa okvirom DigComp, za šta je sistem obrazovanja ključan - rekao je on.

Stanković je naglasio da Srbija i Kina imaju dugu i snažnu tradiciju saradnje u obrazovanju, te da je to partnerstvo danas relevantnije više nego ikad.