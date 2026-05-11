U narednih sat vremena u zapadnoj Srbiji, Sremu i Braničevskom okrugu promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, navodi se u najnovijem upozorenjeu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ danas je izdao upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za 11. i 12. maj.

Olujni vetar

- Danas posle podne i uveče, kao i u utorak 12. maja, biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije - naveo je RHMZ.

Na teritoriji Srbije danas su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm zbog tri opasne pojave - jake grmljavina, kiše i vetra.

Udari vetra veći od 24 m/s

Narandžasti meteoalarm upaljen je u celoj Vojvodini - Banatu, Bačkoj i Sremu.

Tokom njegovog trajanja, kako ističe RHMZ, udari vetra biće veći od 24 m/s, odnosno 85km/h.

Izdato je upozorenje i na olujni vetar.

- U utorak, 12. maja, kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h - saopštio je RHMZ.

U utorak promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada.

- Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 a jugoistoku zemlje.

Kako će se kretati nevreme u Srbiji

Od srede svežije, nestabilno ponovo krajem sedmice

- Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom - navodi RHMZ.