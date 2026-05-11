Da li posle smrti postoji svetlost, mir i "druga strana", ili je pak samo praznina? To pitanje decenijama intrigira naučnike, vernike i obične ljude.

Upravo zato jedna anonimna objava na Redditu, u kojoj je korisnik pitao da li je neko doživeo kliničku smrt i kako je to izgledalo, pokrenula je lavinu potresnih ispovesti ljudi koji tvrde da su bili na ivici života i smrti.

Njihova svedočenja razlikuju se od popularnih predstava o tunelu sa svetlom i mističnim vizijama. Umesto toga, većina komentara opisuje isto iskustvo, i to je "apsolutno ništa".

Šta je zapravo klinička smrt?

Klinička smrt predstavlja stanje u kojem dolazi do prestanka rada srca i disanja, ali organizam još nije nepovratno oštećen i osoba može biti vraćena u život pravovremenom reanimacijom. U tim trenucima mozak ostaje bez kiseonika, a granica između života i smrti meri se minutima.

Ljudi koji su preživeli ovakva stanja često govore o takozvanim iskustvima bliskim smrti od osećaja lebdenja i mira, do potpune tame i gubitka svesti. Upravo o tome povela se rasprava na domaćem delu Redita.

Jedan korisnik postavio je jednostavno pitanje:

- Zanima me da li je iko od vas doživeo kliničku smrt, i ako jeste da li bi hteo da podeli iskustvo?

Ubrzo su usledili odgovori koji su otvorili ozbiljnu polemiku o tome šta čovek zapravo doživljava kada se nađe između života i smrti.

- Jedno veliko i apsolutno ništa

Najviše pažnje privukli su komentari ljudi koji tvrde da tokom kliničke smrti ili kome nisu videli ništa neobično.

Jedan korisnik napisao je kratko:

- Bio sam u komi 18 dana i u kliničkoj smrti pre toga. Ja se ničega ne sećam.

Sličnu poruku ostavila je i jedna korisnica:

- Bila mrtva dva puta po par minuta, apsolutno ništa, niti se sećam toga, ma ništa.

Treći komentar dodatno je pojačao utisak praznine:

- Bio sam u komi. Jedno veliko i apsolutno ništa, ne postojanje. Nema nikakvog svetla, zelenih polja ili šta već sve pričaju, nego jedno veliko ništa, rupa u vremenu, kao kad si pod anestezijom.

Jedna žena je pak detaljno opisala osećaj koji je imala dok je bila na ivici života i smrti.

- Nisam bila u kliničkoj smrti, ali izgleda kao da sam bila blizu nje. Naime, prilikom carskog reza su mi dali malo jaču anesteziju, i kada su pokušali da me probude išlo im je malo teže. Ja sam imala neki osećaj lakoće, mira, bezbrižnosti, kao da sam ušuškana na nekom toplom svetlom mestu i samo odjednom kao da ne neko vadi iz mračnog bunara, onako brzo, cima, i glasovi su bili sve glasniji, i čujem tehničara koji kaže:

- Doktorka, imamo problem, ona ne diše!