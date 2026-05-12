Otac Gojko Perović, koji stoji pored ćivota Svetog Vasilija Ostroškog ispričao je kako je jednog dana u manastir ušao jedan momak sa limenkom soka.

Otac Gojko se prenerazio i nije mogao da veruje da je neko na sveto mesto došao sa limenkom soka:

- Ali, kažem sebi: "Ajde, neću ništa da mu pričam. Ajde da sad ne pravimo svađu... pa, ako baš krene onu limenku da stavi, Bože oprosti, na ćivot - onda ću da reagujem..."

On ide s onom limenkom, dolazi do mene... e sad, pazite - ja mu ne pričam ništa, ali u sebi govorim sledeće stvari:

- "Magarče jedan, je l’ im’o iko da te nauči kako se ulazi u crkvu?! Pa, je li moguće da ne znaš da ne treba ta limenka da se unosi kod mošti Svetog Vasilija?! Pa, đe ti je pamet!? Jesi li glup, jesi li lud..." Ja to sve u sebi govorim o tome momku.

On je prišao... e, da li je on sad osjetio šta mu ja pričam u svome srcu, okrenuo se i kaže:

"Oče, je li vruće?"

Ja kažem: "Pa, jest"...

Kaže on: "Evo malo soka da se osvježite."

Eto kako srce radi, kako duša radi... a sve ti se čini ti to radiš iz najveće pobožnosti. On je grešnik, on nosi limenku, ja sam sveštenik, ja ga osuđujem - i to s pravom! Pogledajte kako može čovek da se prevari!