U popodnevnim časovima je počela jaka kiša u Sremskoj Mitrovici, dok je u pojedinim okolnim selima padao i grad. 

Naime, kako prenosi Instagram profil "sremskamitrovica.info", snimak pljuska je zabeležila kamera. 

Kako je Kurir pisao, u toku popodneva i večeri, uglavnom na severu Srbije, a i sutra, i u ostalim predelima, nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

Kiša u Sremskoj Mitrovici

Upozorenje u 15.30 časova

RHMZ se oglasio nešto nakon 15 časova, te se upozorenje tiče Srema i Bačke.

- U narednih sat vremena na području Srema i Bačke očekuju se jaki konvektivni razvoji koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu grada s tendencijom premeštanja ka Banatu. U narednih sat vremena na području Mačve i Srema jaki konvektivni razvoji usloviće veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada s tendencijom premeštanja na istok - navodi se u saopštenju. 

