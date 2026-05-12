U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu realizovana je specijalistička obuka pripadnika Mađarske vojske uz upotrebu toksičnih hemikalija.

Pod stručnim nadzorom instruktora iz našeg centra, pripadnici mađarskih ABHO jedinica su tokom petodnevnog obučavanja uvežbavali procedure i postupke iz domena atomsko-biološko-hemijske službe koje se primenjuju u kontaminiranom okruženju.

Praktična obuka je realizovana na poligonu „Ravnjak“, koji pruža sve uslove za uvežbavanje procedura i zaštitnih mera prilikom hemijske detekcije, dekontaminacije zemljišta i objekata i uzorkovanja toksičnih hemikalija.

Foto: Ministarstvo odbrane

Učešćem na ovoj obuci specijalisti ABH službe iz Mađarske unapredili su znanja o toksičnim hemikalijama i merama zaštite i praktično se osposobili za rad u okruženju kontaminiranom ovim supstancama.

Obučavanje mađarskih vojnika i starešina sa realnim toksičnim hemikalijama sprovodi se u Centru ABHO Vojske Srbije u Kruševcu od 2016. godine. Ova aktivnost predstavlja samo jedan segment razgranate bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske, koja je obostrano korisna i usmerena na jačanje sposobnosti, međusobnog poverenja i dobrosusedskih odnosa.

