Presek stanja na putevima i prelazima: Evo gde kamioni čekaju i po četiri sata da pređu granicu
Kamioni na graničnom Šid i Batrovci prema Hrvatskoj čekaju četiri sata, saopštili su "Potevi Srbije".
Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje za teretna motorna vozila na graničnim prelazima Horgoš prema Mađarskoj i Bezdan, prema Hrvatskoj, iznosi dva sata.
Kamioni na graničnom prelazu Kelebija, prema Mađarskoj čekaju sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, naveli su iz Puteva Srbije.
