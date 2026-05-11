- Moramo mnogo toga da menjamo. Ljudi nemaju vrlo često dovoljno informacija, ni o subvencijama, ni o podsticajima, ni o merama. Potrebna im je podrška, uvek im nedostaje jedan papir, stalno ih vraćaju sa šaltera, imaju izgovore da nisu nadležni. Ljudi tako lutaju od institucije do institucije, od vrata do vrata, na kraju se umore, dignu ruke i kažu: "Meni ovo sve ne treba". A mi nemamo vremena za to. Mi moramo da pojednostavimo sve procedure i da stvorimo radnu atmosferu koja pogoduje i radniku i poslodavcu, i uopšte običnom čoveku. Zato je ta briga o ljudima akcentovana kao jedna od pet najvažnijih tačaka - navela je ministarka.