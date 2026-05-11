Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Građani Majdanpeka danas su ostali zatečeni prizorima koji su ih pogodili usled snažnog nevremena. Ulice, automobili i kuće prekriveni su belinom.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako grad nemilosrdno zatrpava grad, dok su pojedine saobraćajnice potpuno zabelele kao usred zime.

Nevreme je stiglo iznenada, uz jak vetar i obilne padavine, a materijalna šteta tek će biti procenjena.

Kiša i pljuskovi sa grmljavinom u narednom satu očekuju se ponegde u Mačvi i Vojvodini, a lokalno jaki pljuskovi s grmljavinom uz intenzivne padavine i jak vetar na području Borskog okruga.

U utorak promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17 °S, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 °S na jugoistoku zemlje.

Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Pogledajte kako nevreme tunji Srbijom KLIKOM OVDE.