Snažno nevreme pogodilo je Srbiju tokom popodneva, a Beograd i Majdanpek našli su se među najugroženijim gradovima. Zbog obilnih padavina voda je nadirala ulicama, koje su se mestimično pretvorile u prave potoke.

U utorak promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17 °S, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 °S na jugoistoku zemlje.