RHMZ se ponovo oglasio, evo šta nas očekuje tokom noći: Grad tukao po Srbiji, pljuskovi i pad temperature paralisali zemlju
Snažno nevreme pogodilo je Srbiju tokom popodneva, a Beograd i Majdanpek našli su se među najugroženijim gradovima. Zbog obilnih padavina voda je nadirala ulicama, koje su se mestimično pretvorile u prave potoke.
Sada se RHMZ oglasio sa najnovijim informacijama o tome kakvo nas veče očekuje.
Kiša i lokalni pljuskovi, uz retku pojavu grmljavine, večeras se očekuju ponegde u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji, dok se kratkotrajna kiša u narednom satu očekuje na širem području Beograda.
SUTRA LOKALNI PLjUSKOVI SA GRMLJAVINOM. UVEČE OLUJNI SEVEROZAPADNI VETAR.
U utorak promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17 °S, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 °S na jugoistoku zemlje.
OD SREDE SVEŽIJE, NESTABILNO PONOVO KRAJEM SEDMICE
Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.