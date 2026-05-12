Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava jutros da najavljeno nestabilno vreme praćeno pljuskovima može otežavati uslove za vožnju.

Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom, naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu.

Vozačima se savetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila, a tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju četiri sata, na Bezdanu tri sata, Horgošu dva sata i na Kelebiji jedan sat.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSrbijaZABELELO SE UŽICE! Pao silan led, gradom protutnjao prvi talas nevremena (FOTO/VIDEO)
sitan grad užice
DruštvoNEVREME PRAVI HAOS PO SRBIJI! Grad tuče ovaj grad, sever Srbije pod naletom padavina, a vetar ČUPA drveće: Pogledajte kako oluja RAZARA! (FOTO, VIDEO)
Nevreme.jpg
DruštvoU SRBIJU STIŽE PRVA SUPERĆELIJSKA OLUJA? Dramatične prognoze meteorologa: Već sledeće nedelje nevreme s grmljavinom, GRADOM I OLUJNIM VETROM! Ovaj dan ključan
whatsapp-image-20230721-at-9.45.56-pm.jpg
DruštvoSrbija danas na udaru strašnog nevremena, a staro verovanje na Svetog Vasilija ledi krv u žilama: Evo šta znači kad zagrmi na današnji praznik
sveti vasilije ostroški
DruštvoGRAD OKOVAO MAJDANPEK, MEŠTANI OVAKO NEŠTO NE PAMTE Pogledajte apokaliptične prizore, grad nestao u belini (VIDEO)
grad.jpg