Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava jutros da najavljeno nestabilno vreme praćeno pljuskovima može otežavati uslove za vožnju.

Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom, naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu.

Vozačima se savetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila, a tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju četiri sata, na Bezdanu tri sata, Horgošu dva sata i na Kelebiji jedan sat.