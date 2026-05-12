Slušaj vest

Belek je deo turske obale poznat po dugim peščanim plažama, luksuznim hotelima i atmosferi odmora koja spaja more, zabavu i komfor. Za razliku od užurbanih letovališta, ovde sve deluje nešto elegantnije i opuštenije – od širokih hotelskih kompleksa okruženih zelenilom do večernjih izlazaka, restorana i beach club atmosfere po kojima je ovaj deo Antalijske regije postao prepoznatljiv.

Pored plaža i luksuznih kompleksa, Belek je poznat i po hotelima sa drugačijim konceptom odmora, namenjenim gostima koji žele više privatnosti, moderniji ambijent i poseban doživljaj letovanja. Upravo zbog toga ovo letovalište godinama privlači parove, goste na medenom mesecu i sve one koji žele spoj mora, zabave i luksuza u sofisticiranijoj atmosferi.

Foto: Promo

Adam & Eve 5★ jedan je od najpoznatijih hotela sa takvim konceptom u Beleku. Hotel se izdvaja specifičnim dizajnom, modernim enterijerom i atmosferom namenjenom odraslima, zbog čega predstavlja odličan izbor za parove i goste koji žele drugačiji tip odmora u Turskoj. Hotel je predviđen za boravak samo osoba starijih od 16 godina.

Hotel se nalazi u Beleku, na svojoj plaži, oko 1 km od centra Beleka, oko 45 km od centra Antalije i oko 35 km od aerodroma u Antaliji.

Foto: Promo

Resort je otvoren 2006. godine, a poslednji put renoviran 2014. godine. Prostire se na površini od oko 100.000 m² i raspolaže sa 476 soba i 68 vila soba. U okviru hotela gostima su na raspolaganju glavni restoran, poslastičarnica, Italian Lounge, sedam à la carte restorana – Mezes, Steakhouse, Eros, Şark-I, Arrigato, Blind i Basilico, kao i sedam barova – Cheer, Sunset, Regular, Artium, Beach, Show Center i Lab Disco.

Hotel ima svoju peščanu plažu dugu oko 300 metara sa jednim dokom. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri dostupni su gostima bez doplate, što omogućava opušten i komforan boravak uz more tokom celog dana.

Foto: Promo

Design sobe predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih elemenata hotela. Prostrane su, moderno uređene i opremljene balkonom sa sofom, garderoberom, parnim kupatilom za dve osobe, plazma TV-om, SAT TV-om i radiom, mini-barom, sefom i Wi-Fi internetom, dok su papuče i bademantil dostupni na zahtev. Sve sobe, osim soba za osobe sa posebnim potrebama, imaju jacuzzi, a većina soba ima bočni pogled na more.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu u glavnom restoranu, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Gostima su dostupni dijetalni meni, poslastičarnica od 16.00 do 19.00 časova, Food Corners sa užinama, sladoledom, kolačima, toplim i hladnim napicima tokom dana na različitim lokacijama u hotelu, kao i lokalna i određena uvozna alkoholna i bezalkoholna pića. Secret Bistro je gostima na raspolaganju za kasnu večeru i rani doručak.

Foto: Promo

Boravak u hotelu upotpunjuju pet otvorenih bazena, zatvoreni bazen sa toplom vodom u periodu od 1. novembra do 31. marta, gimnastika u vodi, step aerobik, stoni tenis, boćanje, odbojka na plaži, mini fudbal, aerobik u vodi, pilates, joga, skvoš, diskoteka, specijalne muzičke predstave, živa muzika, DJ nastupi i Disco Lab.

Health & Wellness centar prostire se na oko 5.500 m² i gostima nudi fitness centar, aromaterapiju, parno kupatilo, zonu za inhalaciju, finsku saunu, šok bazen, rusku saunu, jacuzzi sa hidroterapijama i tursko kupatilo.

Foto: Promo

Adam & Eve 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele moderan hotel namenjen samo odraslima, sa upečatljivim dizajnom, bogatom gastronomskom ponudom i atmosferom prilagođenom odmoru u dvoje. Spoj luksuza, zabave, plaže i savremenog koncepta čini ovaj hotel jednim od najprepoznatljivijih resorta u Beleku.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog .