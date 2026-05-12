Nakon jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo pojedine delove Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je za danas novo upozorenje, a upaljen je i crveni meteo alarm.

- U narednih sat vremena na području Nišavskog okruga (Aleksinac i okolina) jaki konvektivni razvoji uslovlјavaju plјuskove sa grmlјavinom, lokalno veću količinu padavina, kratkotrajan grad i jak vetar.

Uz pad temperature, našu zemlju popodne očekuju udari orkanskog vetra do čak 120 km/h.

- Usled upozorenja na grmljavinske nepogode i olujni vetar, koji se na području Srbije očekuju 12.05.2026. godine, RHMZ je pokrenuo procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima - navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ koje je objavljeno u 9.55.

MUP izdao upozorenje Upozorenje na nepogode izdao je i MUP Srbije za područje Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i Istočne Srbije. - Upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Uputstva za građane - zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa - saopštio je MUP.

Nižu se upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je još dva upozorenja za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za 12. maj.

- Danas nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije - navodi RHMZ.

Izdato je upozorenje i na olujni vetar.

- Danas kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h - saopštio je RHMZ.

Od srede svežije

Narednih dana jutra će biti sveža, naročito u sredu i četvrtak.

- Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom - saopštio je RHMZ.

RHMZ je upalio crveni meteoalarm upozorenja na području Srema, Zapadne Srbije, Šumadije i Istočne Srbije.

- Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi se.

Putanja oluje: Evo ko je prvi na udaru

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, rekao je za Kurir da se danas popodne zbog dolaska hladnog fronta ponegde mogu očekivati lokalne vremenske nepogode.

- Indeks za pojavu grada prelazi u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 50 odsto, tako da može doći do formiranja i manjih superćelija. Sa tim hladnim vazduhom može se očekivati i po koja pahulja snega na Kopaoniku - naveo je Ristić.

Prema njegovim rečim od srede se očekuje stabilizacija vremena, a u četvrtak i manji porast temperature.

- Od petka ponovo jača uticaj ciklona iz Kineskog i Jadranskog mora tako da ponovo može doći do pogoršanja vremena, pa za vikend može biti oblačno povremeno sa padavinama - najavljuje Ristić i dodaje da će druga polovina maja biti nestabilna sa čestim promenama vremena.

- Možemo da očekujemo česta pogoršanja, pljuskova sa grmljavinom, gradom i lokalnim nepogodama, te je zbog toga neophodno pratiti najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče temperature u danima kada nema oblačnosti i padavina maksimalne mogu biti od 20 do 25 stepeni, a u hladnijim se mogu očekivati niske jutarnjue, a dnevne između 15 i 20 stepeni Celzijusovih.

Podsetimo, juče tokom podneva snažno nevreme pogodilo je Srbiju, a Beograd i Majdanpek našli su se među najugroženijim gradovima. Zbog obilnih padavina voda je nadirala ulicama, koje su se mestimično pretvorile u prave potoke.

Jako nevreme pogodilo je sever Srbije. Grad je padao kod Sremske Mitrovice, dok je u Apatinu drvo palo nasred ulice i pokidalo kablove.

Tokom kratkotrajnog olujnog nevremena, u Somborskoj ulici u Apatinu, srušilo se drvo usred nevremena.

Prilikom pada, krošnjom je zahvatilo kablove između dve bandere, od kojih je neke i pokidalo.

Građani Majdanpeka juče su ostali zatečeni prizorima koji su ih pogodili usled snažnog nevremena. Ulice, automobili i kuće prekriveni su belinom.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako grad nemilosrdno zatrpava grad, dok su pojedine saobraćajnice potpuno zabelele kao usred zime.

Nevreme je stiglo iznenada, uz jak vetar i obilne padavine, a materijalna šteta tek će biti procenjena.