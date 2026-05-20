Letovanje u junu je omiljeni izbor za sve koji žele da izbegnu nesnosne julske žege, ali i da prođu znatno povoljnije. Iako se jun nekada smatrao predsezonom, danas je to mesec u kom sezona uveliko pulsira, posebno na jugu Balkana.

U nastavku pogledajte kakvo je more i kakve su okvirne cene u junu na destinacijama u kojima srpski turisti rado letuju.

Letovanje u junu Grčka

Grčka je u junu verovatno najbolji izbor. Dan je dug, priroda se uveliko probudila, a cene su i do 30-40 odsto niže nego u julu i avgustu.

Egejsko more je tradicionalno toplije od Jonskog u tom periodu. Na Halkidikiju (Sitonija, Kasandra) i u Olimpskoj regiji more je u proseku oko 23°C. Ako tražite baš toplu vodu, južna ostrva poput Krita već dostižu 24°C, ali su i plićaci u Paraliji ili Sartiju idealni za decu.

Što se tiče cena smeštaja u junu, 10 dana u apartmanu za četvoročlanu porodicu prosečno bi bilo od 350 do 650 evra, zavisno od regije i blizine plaže.

Sedam polupansiona u hotelu idu od 450 evra po osobi u hotelima sa tri zvezdice, dok su luksuzniji rizorti u junu oko 800 evra i više.

Crna Gora

Crna Gora u junu nudi mir kog u julu tamo mahom nema. More se relativno brzo zagreva, naročito u zatvorenim zalivima poput Bokokotorskog.

Prosečna temperatura mora je oko 22,5°C. Budvanska rivijera i Kotor često prebace tu cifru, pa je kupanje sasvim prijatno već od prve polovine meseca.

Kad su u pitanju cene smeštaja u Crnoj Gori za jun 2026, privatni smeštaj je vrlo šaren, a prosečno ide oko 35-60 evra po danu.

Sedam noćenja s doručkom u hotelu u proseku bi bilo oko 400-550 evra po osobi u solidnim hotelima sa četiri zvezdice.

Albanija

Albanija nastavlja da dominira kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta, a njena južna, jonska obala nudi kristalno čistu vodu.

U Draču, koji je na Jadranu, more je toplije i dostiže 23°C, dok je u Sarandi i Ksamilu, koji su na Jonskoj obali, oko 22°C. Zbog mnogo sunčanih dana subjektivni osećaj toplote je odličan.

Deset dana u apartmanu bi košalo od 300 do 500 evra, dok bi u junu sedam dana u hotelu u Draču, uz opciju all inclusive, bilo od 550 do 750 evra po osobi, što je skoro upola manje nego na sličnim mestima u drugim zemljama.

Hrvatska

Hrvatsko primorje je u junu rezervisano za one koji vole nešto svežije more, ali neverovatnu prozirnost i miris četinara.

Jadran u Hrvatskoj je u junu između 21°C i 23°C. Istra je za nijansu svežija, dok je južna Dalmacija (okolina Dubrovnika i ostrva) najtoplija.

Recimo, 10 dana u apartmanu na Makarskoj rivijeri koštalo bi od 600 do 900 evra za pristojan apartman blizu mora.

A sedam polupansiona u hotelu srednje kategorije prosečno košta oko 700 do 1.000 evra po osobi.