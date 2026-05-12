Putnici sa kruzera koji su prethodnih dana evakuisani na Tenerifima zbog sumnje na Andes hantavirus testirani su i raspoređeni u bolnice i izolaciju, dok podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju na više potvrđenih i sumnjivih slučajeva, kao i nekoliko smrtnih ishoda, što je izazvalo zabrinutost, ali i poruke stručnjaka da se virus ne širi lako među ljudima u svakodnevnom kontaktu.

Šta je realna opasnost, a šta panika, za "Redakciju", govorio je prof. dr Zoran Radovanović, epidemiolog.

- Postoji određena pažnja javnosti koja je delimično doprinela ovakvom utisku. Pojavio se pritisak da se epidemija desila negde na Ognjenoj zemlji, gde se slični slučajevi povremeno i javljaju, ali bi se za to jedva čulo i u Buenos Ajresu. Reč je o kruzeru sa ekskluzivnim putnicima koji su se iskrcavali na različitim mestima i putovali na više kontinenata, pa je postojala određena epidemiološka zabrinutost - počeo je Radovanović.

prof. dr Zoran Radovanović, epidemiolog

"Zaraznost je prisutna uglavnom na samom početku bolesti"

Ipak, može se reći da je situacija sada pod kontrolom. Očekuje se da će ukupan broj preminulih ostati na tri, a zaraženih na oko desetak, uz mogućnost da se u narednim danima pojavi još poneki slučaj kod osoba koje su još u inkubaciji, naveo je.

- Sve te osobe su pod nadzorom, u karantinu ili kućnoj izolaciji, pa se ne očekuje dalje širenje bolesti. Čak i u najgorem scenariju, reč je o infekciji koja se izuzetno retko prenosi sa čoveka na čoveka. Moguće je da će u narednim danima oboleti partner jednog američkog putnika kod kojeg je juče potvrđena infekcija, kao i još nekoliko osoba, ali svi su već izolovani. Zaraznost je prisutna uglavnom na samom početku bolesti, kada se javljaju prvi simptomi poput povišene temperature. Zbog toga se smatra da tokom iskrcavanja i odlaska kućama zaraženi nisu bili u fazi u kojoj bi mogli da prenesu infekciju.

Govoreći o virusu, Radovanović se nadovezao da je on već poznat decenijama i prisutan u različitim delovima sveta. Postoji i kod nas, ali se prenosi isključivo sa glodara na čoveka. Takozvani andski soj, prisutan na području Patagonije, povremeno može preći sa čoveka na čoveka, ali je to izuzetak - od oko 3.000 registrovanih slučajeva, samo oko 300 su bili interhumani prenosi.

- Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije procenjuju da je rizik za opštu populaciju nizak i da nema mesta panici. Zaraženi će biti u karantinu 42 dana, a pratiće se i njihovi kontakti. Ipak, u javnosti postoji određena doza zabrinutosti, delimično i zbog poređenja sa početkom pandemije KOVID-19, kada su početne procene takođe bile umirujuće.



- Važno je naglasiti da se ovaj virus bitno razlikuje od uzročnika KOVID-19 i gripa, jer se teško prenosi sa čoveka na čoveka. Većina zaraženih ne prenese bolest dalje, a čak i u slučaju kontakta rizik ostaje nizak. Tokom inkubacije osobe nisu zarazne, pa se smatra da je situacija trenutno pod kontrolom. Takođe, virus ne pokazuje tendenciju mutacija koje bi povećale njegovu opasnost. Za razliku od koronavirusa, ovaj soj je stabilan već decenijama - kaže on.

Povećan kontakt čoveka i prirode kao dugoročni epidemiološki izazov

Kako Radovanović ističe, promene u životnoj sredini sve češće dovode do pojave novih virusa, što predstavlja dugoročan izazov za javno zdravlje, ali je podložan nadzoru i kontroli.

- Na kraju, iako je slučaj na kruzeru izolovan i pod nadzorom, stručnjaci upozoravaju da klimatske promene i uništavanje prirodnih staništa sve češće dovode ljude u kontakt sa glodarima i drugim rezervoarima virusa. Zbog toga se svake godine otkrivaju novi uzročnici bolesti. Ipak, to je proces koji traje decenijama i poznat je nauci. Svake godine evidentira se sve više novih virusa, a za svaki od njih postoji potencijal - u većoj ili manjoj meri - da razvije sposobnost prenosa sa čoveka na čoveka. Upravo zato se smatra da su virusi jedna od najvećih dugoročnih bioloških pretnji savremenoj civilizaciji, ali i da postoje sistemi nadzora i zaštite koji omogućavaju kontrolu takvih pojava - za "Redakciju", zaključio je Radovanović.

"STRUČNJACI SZO PORUČUJU DA JE RIZIK NIZAK I DA NEMA RAZLOGA ZA PANIKU" Epidemiolog upozorio: Virus se teško prenosi sa čoveka na čoveka

