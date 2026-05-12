Sveštenik protojerej-hadži Bogdan Stjepanović (38) iz Bijeljinepreminuo je nakon duge i teške bolesti, samo dva meseca nakon što mu je u Istanbulu izvršena transplantacija jetre.

Iako je njegov kolega, sveštenik Darko Perić iz Pilice, pokazao nadljudsku hrabrost i donirao mu 60 odsto svog organa kako bi mu spasao život, srce mladog oca četiri devojčice nije izdržalo.

Na Instagramu se oglasila i Bogdanova supruga Jovana Stjepanović.

- Sa neizmernom tugom i bolom javljamo da je preminuo naš voljeni suprug, otac i sveštenik, protojerej-hadži Bogdan Stjepanović. Neka mu Gospod podari večni mir, a nama snagu da izdržimo ovaj gubitak - navela je u objavi i dodala da će javnost o vremenu opela i sahrane biti naknadno obavještena.

Sveštenik Bogdan dan pre transplantacije Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Bogdanova sudbina bila je neraskidivo vezana za neverovatan podvig njegovog prijatelja, sveštenika Darka Perića (41) iz Pilice. Kada su sve nade počele da gasnu, otac Darko je na praznik Svetog Jovana Krstitelja doneo odluku koja je zadivila svet - odlučio je da mu daruje 60 odsto svoje jetre.

- Na praznik mi se javila želja da mu spasem život jer mu je bio ugrožen, bio sam mu poslednja prilika. Ista smo krvna grupa, ali morao sam da prođem mnoga testiranja. Bogdan i ja se poznajemo sa studija u Beogradu, družimo se i održavamo kontakt već 20 godina - ispričao je nedavno otac Darko za Kurir.

Operacija u Istanbulu

Sveštenici i prijatelji, Bogdan i Darko Foto: Privatna arhiva

Kada je Darko saopštio Bogdanu svoju odluku, ovaj mu je kroz suze rekao:

"Ne znam šta da kažem ni kako da ti se odužim."

Iako je znao da zahvat nosi rizik i od smrtnog ishoda po samog donora, otac Darko nije uzmakao.

Otac Darko i Bogdan na službi pre 9 godina Foto: Privatna arhiva

- Želeo sam da pomognem kao hrišćanin, brat i sveštenik. U Istanbul smo stigli 5. marta, sa mnom je u pratnji bila i supruga Radmila. Transplantacija je izvršena 16. marta. Donirao sam 60 odsto organa. Bilo je teško nakon zahvata, bio sam na odeljenju sedam dana, ali kako su dani odmicali, bolje sam se osećao - prisećao se ovaj heroj u mantiji.

Četiri ćerkice svakog dana plakale i čekale tatu

Dok je otac Bogdan ležao na intenzivnoj nezi u Turskoj, u Bijeljini su četiri male ćerke brojale dane do njegovog povratka. O njima su brinule bake, dok je majka Jovana bila uz uzglavlje bolesnog supruga.

Sveštenik Bogdan sa suprugom Jovanom i ćerkama Foto: Privatna arhiva

"Jovana kaže da ima pomaka i da je bolje. To mi mnogo znači", govorio je otac Darko, verujući da će njegov prijatelj uspeti da se vrati svojoj deci.

Borba duga dve i po godine

Bogdanova golgota počela je sa pandemijom korone. Virus je preležao četiri puta, a posledice su bile kobne po njegovu jetru. Za njegovo lečenje ujedinila se cela zemlja.

"Za oca Bogdana je akcija prikupljanja sredstava krenula 1. oktobra prošle godine. Mnogi su učestvovali, i mi kao sveštenici, sve sa ciljem da se prikupi novac za transplantaciju. Pre ovog uspešnog donorstva, bila su dva neuspela pokušaja", podsetio je otac Darko.