Smeće koje vozači bacaju kroz prozor automobila, poput opušaka, plastičnih čaša ili flaša, postaje sve veći problem u svetu. Kako bi se stalo na put ovakvom neodgovornom i bahatom ponašanju tokom vožnje, mnoge zemlje su pooštrile kazne za ove prekršaje, koje idu i do nekoliko stotina evra.

Kad je reč o Nemačkoj, za takvo neodgovorno ponašanje predviđene su takođe visoke novčane kazne. Pošto su propisi o zaštiti životne sredine u nadležnosti saveznih pokrajina, visina kazni se razlikuje od mesta do mesta. Uglavnom se propisuje raspon kazne, a nadležni organi odlučuju koliki će iznos biti naplaćen u konkretnom slučaju.

Na primer, u Saksoniji-Anhalt za bacanje staklene flaše kroz prozor vozila kazna je od 40 do 80 evra, dok se za bacanje razbijenog stakla kazne kreću od 80 do čak 400 evra, piše na nemačkom sajtu ADAC.

Žvaka kroz prozor - kazna od 55 do 120 evra

U Berlinu, recimo, bacanje starih guma u prirodi ili pored puta može vas koštati od 75 do 1.000 evra. Za sitni otpad, poput opušaka, papirnih čaša ili žvaka, kazna na licu mesta počinje od 55 evra. Ako se ona ne plati u zakonskom roku i pokrene se prekršajni postupak, iznos raste na 80 do 120 evra!

Prema podacima nemačkog Saveznog ministarstva saobraćaja, na mreži auto-puteva svake godine ilegalno se odloži oko 17.000 tona otpada. Oko dve trećine tog smeća završi na parkiralištima, a ostatak pored samih puteva.

Samo službe za održavanje puteva u Severnoj Rajni-Vestfaliji godišnje potroše 20.000 radnih sati na sakupljanje otpada sa puteva i odmorišta.

Problem ne predstavljaju samo odbačene gume, akumulatori i olupine vozila. Na milijarde bačenih opušaka i ambalaže za jednokratnu upotrebu takođe ozbiljno zagađuje životnu sredinu.

Istraživanje: Smeće najviše bacaju mladi jer su lenji

Istraživanja sprovedena u Nemačkoj i Austriji povodom ovog, sve većeg problema, pokazala su da su glavni razlozi za bacanje smeća - komfor, lenjost i ravnodušnost. Najčešće su u tome učestvovali mladi od 18 do 30 godina, piše na sajtu ADAC.

Takođe, uočen je još jedan obrazac ponašanja: tamo gde već ima smeća, ljudi mnogo lakše bacaju još otpada.

Vozači bacaju otpad pri manjim brzinama

Kada je reč o vozačima, podaci Južnobavarske uprave za auto-puteve pokazuju da se smeće češće baca kroz prozor pri manjim brzinama nego tokom brze vožnje.

Ako policija zatekne vozača u takvom prekršaju, najčešće mu naredi da otpad odmah baci u kantu. Većina to i učini, ali ima i onih koji odbiju, nakon čega slede prijava i novčana kazna.