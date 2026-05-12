Povodom obeležavanja deset godina primene važećeg Zakona o opštem upravnom postupku, u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu održana je panel-diskusija posvećena analizi primene, značaja i izazova jednog od ključnih zakona u oblasti javne uprave.

Panel je okupio predstavnike državnih institucija, pravosudnih organa, stručne javnosti i praktičare koji svakodnevno primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku, sa ciljem razmene iskustava i sagledavanja rezultata postignutih tokom protekle decenije njegove primene.

U ime Nacionalne akademije za javnu upravu prisutnima se obratila direktorka Marina Dražić, koja je istakla da Zakon o opštem upravnom postupku predstavlja temelj pravne sigurnosti, efikasnosti rada uprave i jačanja poverenja građana u institucije.

- Dobar zakon nema punu vrednost ukoliko se ne primenjuje stručno, odgovorno i u interesu građana. Upravo zato su kontinuirana edukacija službenika i razmena iskustava od ključnog značaja za jačanje pravne sigurnosti i kvaliteta rada javne uprave - istakla je Dražić.

Ona je dodala da je uloga Nacionalne akademije za javnu upravu da kroz obuke i stručnu podršku doprinosi ujednačenoj i efikasnoj primeni zakona, kao i izgradnji moderne uprave koja je dostupna građanima i zasnovana na principima profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti.

Miloš Spirić, sudija Privrednog suda u Beogradu i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Srbije, istakao je da desetogodišnji period primene zakona predstavlja dovoljno dug vremenski okvir da se u praksi jasno sagledaju i njegove prednosti, ali i oblasti koje je potrebno unaprediti.

- Mera odnosa države prema građanima ogleda se u načinu na koji institucije komuniciraju sa njima. Svako rešenje, zahtev ili postupak koji se vodi pokazatelj je koliko je država pravična, efikasna i dostupna svojim građanima. Upravo ovakve diskusije predstavljaju važan podsticaj za dalje unapređenje zakonskog okvira i prakse - naglasio je Spirić.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović poručila je da je ovaj jubilej prilika da se sagleda koliko je Srbija uspela da izgradi moderniju i efikasniju upravu koja predstavlja servis građana i privrede.

Ona je istakla da je Zakon o opštem upravnom postupku doprineo prelasku sa sistema koji je opterećivao građane na sistem u kom institucije preuzimaju veću odgovornost i postupaju brže, efikasnije i transparentnije.

- Uvođenjem obaveze da organi po službenoj dužnosti pribavljaju podatke iz službenih evidencija napravljen je značajan korak ka smanjenju birokratskih procedura. Istovremeno, Zakon je otvorio prostor za razvoj elektronske uprave, digitalizaciju procedura i savremene oblike komunikacije između organa uprave i građana - naglasila je Paunović.

Ona je dodala da Zakon o opštem upravnom postupku danas nije samo normativni akt, već važan instrument koji doprinosi da uprava bude istinski servis građana. Tokom panela posebno su istaknute ključne novine koje je zakon doneo, među kojima su razvoj elektronske komunikacije, novi sistem dostavljanja i obaveštavanja, uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta, jačanje efikasnosti institucija i skraćenje administrativnih procedura.

Učesnici su ukazali i na značaj daljeg unapređenja upravnih postupaka, jačanja kapaciteta službenika i nastavka razvoja javne uprave u pravcu veće dostupnosti, transparentnosti i orijentisanosti ka građanima.