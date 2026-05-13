Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo s upozorenje na ovu prevaru koja je prijavljena i policiji.

- Želela bih da upozorim ljude na prevarante koji uznemiravaju penzionere. Moju babu su zvali svaki dan, nudili joj jastuke, dušeke, pojas za kičmu, ona ih je svaki put odbila. Žena sa kojom je pričala je bila toliko uporna da joj pošalje taj paket i da to šalje socijalno besplatno, posle nekog vremena se plaća... - navodi se u objavi jedne Beograđanke koja je želela da ostane anonimna i dodaje:

- Moja baba je rekla da joj ne đalju i da je ne uznemiravaju više. I danas je kurir zvao i rekao da joj oni šalju pošiljku i svaka čast za kurira koji klad je čuo o čemu se radi se izvinjavao iako nije to do njega. Nakon toga je ta žena zvala izdrala se na mene, rekla da će me kazniti, pretila kako zna adresu i da će biti problema. Prijavljeno je policiji.

Penzioneri ponovo na meti lažnih trgovaca Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) upozoravali su ranije da ovakvi trgovci penzionerima u najvećem broju slučajeva nude upravo jastuke i posteljine sa navodno lekovitim svojstvima, koji iznose i preko 100.000 dinara, pa čak i meleme i kreme koje koštaju kao Svetog Petra kajgana!

Kako varaju ljude

Trgovci pikiraju upravo one građane koji žive sami, raspituju se po kraju i u ogromnom broju slučajeva samo banu na vrata. Svim primerima je zajedničko to da prodavci predstave primaljivu ponudu, otplatu robe na što više rata i različite poklone kao mamac za kupce.

Saveti za penzionere Trgovcu tražite dokumenta i podatke o firmi s matičnim brojem

Razmislite da li vam je takav proizvod uopšte potreban

Obavestite i angažujte mlađe članove porodice

Imajte na umu da imate 14 dana rok da odustanete od kupovine