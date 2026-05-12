Slušaj vest

Prošli su kroz ratne vihore, sačuvali svoj brak kad su se mnogi drugi raspadali pod pritiskom prezimena i porekla, dokazujući da ljubav ne poznaje granice koje iscrtavaju ljudi, vera i politika.

Bila je to ljubav kakvu je mogla da prekine samo Zoričina duga bolest, a naposletku i smrt, pre nepune dve godine. Jašar joj je podigao spomenik onako kako su i živeli - u duhu međusobnog poštovanja. Uz njegovo ime i simbole, na grobnici se našao i krst, obeležje vere njegove supruge, koja za pet decenija dugog braka nikada nije bila sporna.

Plod njihove ljubavi jesu deca, koja su ostala u neverici nakon što ih je dočekala vest da je spomenik oskrnavljen, tačnije da je s njega uklonjen hrišćanski simbol - krst.

O ovom nemilom događaju koji je otvorio brojna pitanja, bolne rane, izazivajući podele, za "Puls Srbije", govorio je Igor Karadarević - sin.

- Jašar, moj otac je islamske veroispovesti i rođen je u Šapcu, kao i ja. Moja majka Zorica je pravoslavka, takođe rođena u Šapcu. U tom gradu su zajedno proveli više od 60 godina, stvarali porodicu i ostavili trag. Moj otac je bio reprezentativac Jugoslavije u boksu i prvak države, čovek koji je časno predstavljao zemlju u kojoj je rođen - počeo je Karadarević.

Igor Karadarević Foto: Kurir Televizija

Porodične grobnice i zajednička groblja bez verskih podela

Iz tog braka rođeni smo moja sestra Ivana i ja. Kasnije su se moji roditelji preselili u Beograd, gde su proveli starost, naveo je.

- Kako su godine prolazile, počeli su da razmišljaju o porodičnim grobnicama i mestu gde će biti sahranjeni. Majčina porodica sahranjena je na jednom šabačkom groblju, dok je očeva porodica na drugom, takozvanom kamičkom groblju u Šapcu, gde se sahranjuju i pripadnici islamske veroispovesti. Međutim, važno je reći da na tim grobljima počivaju i ljudi različitih vera, bez stroge podeljenosti.

Kako Karadarević navodi, porodica je unapred uredila zajedničko grobno mesto, u skladu sa ranijim dogovorom i porodičnom tradicijom, nakon smrti majke posle duge bolesti.

- Na kamičkom groblju su sahranjeni i poznati ljudi poput Koste Abraševića i Laze Lazarevića, tako da ne postoji stroga verska podela. Moja majka je preminula posle teške bolesti, borili smo se dve godine sa kancerom. Zaspala je ujutru u 6:15 i zauvek nas napustila. Moj otac i ona su se pre nekoliko godina dogovorili da naprave porodičnu grobnicu na mestu gde počivaju njihovi preci. To su i uradili još za života.

Foto: Kurir Televizija

- Nakon njene smrti, mi smo podigli spomenik, a otac je teško podneo gubitak. Želeo je da na spomeniku bude simbolika koja odražava njihov zajednički život - polumesec i ruža za moju majku, iako je ona bila pravoslavka, bez ikakve namere da se bilo ko uvredi. To je bilo sporno verovatno zbog prisustva krsta, koji je kasnije uklonjen sa zadnje strane spomenika. Sve je bilo zamišljeno kao porodični simbol, a ne kao bilo kakva provokacija - kaže Karadarević.

"Otac je teško podneo celu situaciju"

Nakon prijave i zahteva za uklanjanje simbola usledile su napetosti i institucionalne reakcije, koje smo odlučili da prijavimo nadležnim organima i razjasnimo kroz razgovore sa uključenim stranama, istakao je.

- Lokalni imam je kontaktirao mog oca i rekao da je dobio pritužbe vernika. Traženo je da se krst ukloni, uz rok od dve nedelje, uz upozorenje da će u suprotnom biti uklonjen. Moj otac je bio potresen, srčani je bolesnik i teško je podneo celu situaciju. Kontaktirao me je i zajedno smo otišli u policiju da prijavimo slučaj. Kasnije sam razgovarao i sa imamom, koji je snimao razgovor uz moje odobrenje. On je ponovio da je problem u simbolu na spomeniku, iako je to porodična grobnica i lični izbor.

GROB POSTAO META MRŽNJE: Porodica traži pravdu nakon skrnavljenja spomenika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs