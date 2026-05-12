Generacija Z u Srbiji koristi veštačku inteligenciju gotovo rutinski, ali joj istovremeno ne veruje bez rezerve. Više od 80 odsto mladih vidi AI kao deo svakodnevice, skoro polovina ga koristi svakog dana, dok tek svaki treći ispitanik u potpunosti veruje informacijama koje dobija od AI alata.

To pokazuje prvo regionalno istraživanje "Alat, igračka ili trojanski konj? Pogled Generacije Z na AI", koje su sprovele agencije McCann Beograd i UM Beograd, članica AMA Group. Istraživanje je realizovano u februaru ove godine kroz onlajn anketu na nacionalno reprezentativnom uzorku mladih od 16 do 28 godina i fokus grupe u Beogradu. U Srbiji je anketirano 500 ispitanika, koliko i u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Crnoj Gori, dok je u Severnoj Makedoniji učestvovalo 300 mladih.

Istraživanje, inače, otkriva da je veštačka inteligencija među mladima odavno prevazišla ulogu alata za školu, fakultet ili posao. Pripadnici Generacije Z sve češće je koriste za kreativne ideje, organizaciju svakodnevnih obaveza, donošenje odluka, pa čak i kao podršku u ličnim situacijama.

Ipak, uprkos širokoj upotrebi, mladi prema AI alatima zadržavaju određenu dozu opreza. Većina ispitanika navodi da informacije koje dobije dodatno proverava, što ukazuje na složen odnos prema tehnologiji koja je postala sastavni deo njihove svakodnevice.

Katarina Pribićević i Aleksandar Đorđević Foto: AMA group

- Generacija Z koristi AI svakodnevno, ali to ne znači da mu veruje bez rezerve. Mladi žele sami da provere šta je relevantno i autentično, što je važno za razumevanje generacije koja odrasta uz tehnologiju, ali joj ne veruje slepo - kazala je Katarina Pribićević, regionalna izvršna direktorka strateškog planiranja u okviru agencije McCann na današnjoj konferenciji.

Najčešće koriste ChatGPT

Kada govore o veštačkoj inteligenciji, mladi najčešće zapravo misle na ChatGPT. Taj alat koristi skoro 90 odsto ispitanika, dok su ostale AI platforme znatno manje zastupljene. Među pripadnicima Generacije Z ChatGPT je postao toliko prisutan da se često koristi gotovo kao sinonim za veštačku inteligenciju.

Istraživanje pokazuje i razlike u načinu korišćenja AI alata između devojaka i mladića. Devojke ih češće koriste za pomoć u komunikaciji, savete o zdravlju, ishrani i ličnim dilemama, dok mladići AI češće koriste za finansijske teme.

Razlike postoje i kada je reč o poverenju. Devojke češće prilagođavaju AI odgovore onome što već znaju i dodatno ih proveravaju, dok mladići odgovore prihvataju direktnije.

Uprkos tome što je AI postao deo njihove svakodnevice, mladi ga ne doživljavaju kao nezamenljiv alat. Čak 90 odsto ispitanika smatra da bi moglo da funkcioniše i bez njega, što, prema autorima istraživanja, može ukazivati na svojevrsno zasićenje tehnologijom kod prve potpuno digitalne generacije.

Njihove najveće brige, međutim, nisu vezane za samu veštačku inteligenciju, već za izazove svakodnevnog života. Zato podatak da 69 odsto mladih želi manje tehnologije i više ljudskog kontakta ne govori o odbacivanju digitalnih alata, već o potrebi da se očuvaju bliskost, kreativnost i autentičnost.

Koliko je pitanje autentičnosti važno pokazuje i podatak da je 58 odsto pripadnika Generacije Z u Srbiji zabrinuto zbog sve tanje granice između stvarnog i AI sadržaja, što je više od regionalnog proseka od 51 odsto. Istovremeno, 59 odsto mladih navodi da je sve teže razlikovati sadržaj koji je kreirala veštačka inteligencija od onog iza kojeg stoje ljudi, dok 63 odsto kaže da im smeta kada se AI sadržaji predstavljaju kao stvarni bez jasne oznake.