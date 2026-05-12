U vremenu kada su briga, požrtvovanost i humanost potrebniji više nego ikada, Dom zdravlja Kragujevac pokazao je da pravi heroji ne smeju ostati neprimećeni.

Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, rukovodstvo ove zdravstvene ustanove uručilo je zahvalnice, bele ruže i novčane nagrade od po 10.000 dinara za 14 najposvećenijih medicinskih sestara i tehničara.

Ovaj značajan događaj upriličen je u najstarijem srpskom pozorištu "Joakim Vujić", na svečanoj akademiji posvećenoj medicinskim sestrama, pred prepunom salom.

Direktor Vasije Anatić i zamenica direktora dr Slavica Lončar odali su priznanje sestrama koje svakodnevno, često tiho i bez velike pažnje javnosti, nose ogroman teret zdravstvenog sistema - neguju, hrabre, spasavaju i pružaju utehu pacijentima u najtežim trenucima života.

Nagrađeno je četrnaest medicinskih sestara koje su svojim radom, humanošću, strpljenjem i nesebičnom brigom ostavile dubok trag među kolegama i pacijentima.

Njihov poziv nije samo profesija - to je životna misija ispunjena empatijom, snagom i beskrajnom požrtvovanošću.

Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obeležava se 12. maja, na dan rođenja Florens Najtingel, utemeljivačice modernog sestrinstva i žene koja je svetu pokazala koliko ljubav prema čoveku može promeniti medicinu.

Upravo taj duh humanosti danas nose medicinske sestre - one koje prve dočekuju pacijente, bdiju tokom neprospavanih noći i svojim osmehom vraćaju nadu.

U Domu zdravlja Kragujevac poručuju da medicinske sestre predstavljaju stub zdravstvenog sistema i da njihova predanost zaslužuje mnogo više od jednog dana pažnje godišnje.

Svečanost organizovana u njihovu čast bila je simbol zahvalnosti za sve neizgovorene borbe, suze, neprospavane smene i bezbroj spašenih života.