"SANJALA SAM OSTROG I SVETOG VASILIJA KAKO ME DOZIVA" Aleksandra je posetila manastir sa cerebralnom paralizom, život joj se promenio posle ovih monahovih reči
Vasilije Ostroški je u našem narodu poznati i kao svetac koji čini čuda. Brojni su primeri onih koji su u najtežim danima odlazilii na Ostrog, molili se na nad njegovim moštima i na zaprepašćenje i samih lekara, preživeli i ozdravili.
To je na svojoj koži osetila i Aleksandra Novaković, koja je sa dijagnozom cerebralne paralize, nakon što je kročila na Ostrog, načinila prve korake.
Rođena je u osmom mesecu i dijagnostikovana joj je cerebralna paraliza, na svu sreću hematom koji joj je bio na mozgu se povukao i nije ostavio posledice na pokrete ruku ili nogu, međutim, malo oštećenje izazvalo je paralizu .
Gostujući u emisiji "Puls Srbije" kazala je da je od svog rođenja do danas verovala u Boga i nadala se ozdravljenju.
- Do neke 18 godina nisam volela sebe i nisam razumela zašto je ova dijagnoza baš meni data. Krenula sam da radim na sebi i shvatila sam da nije ona izabrala mene nego ja nju.
Ne bih je menjala ni za šta na svetu, srodila sam se sa njom. Kada sam imala 12 godina, sanjala sam manastir Ostrog i Svetog Vasilija koji je stajao na kamenu i rekao " dođi". Taj san mi se ponavljao tri puta i ja sam odlučila da sa sestrom odem na Ostrog - rekla je Aleksandra i dodala:
- Pitala sam se zašto baš ja, zašto je tako veliki svetac baš meni došao u san.
Tri želje
Kada je kročila kroz kapiju manastira Ostrog počela je da plače.
- Kako sam spustila ruku na mošti Svetog Vasilija, monah mi je rekao "Te tri želje što si zamislila će se ostvariti, ali je potrebno puno godina. Za jednu će trebati 10 godina, za jednu malo manje a treća će doći kao šlag za tortu posle te dve.
Posle godinu dana, ja sam prvi put sama prešla 100 metara da me niko nije držao za ruku. To mi je bila prva želja.
Njena druga želja bila je da će u njen život kročiti čovek koji će razumeti njeno stanje i borbu da pobedi celebralnu paralizu:
- To je moj trener Dejan, koji je pre 7 godina ušao u moj život promenivši ga za 360 stepeni. Ja danas živim u svom stanu, samostalno, imam svoju firmu. Treća želja je bila poslovna, otvorila sam svoju firmu, radim, ja sam veb dizajner.
Pre godinu dana se vratila do manastira Ostrog, a put do njega od 5km je prešla sama, a kada se popela, znala je da sve može i da za nju više prepreka nema.
