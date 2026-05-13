Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom apostolu Jakovu Zevedejevu — sinu Zavedejeva i bratu Jovanovu, jedan od Dvanaestorice.

Na poziv Gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za Gospodom.

Spadao je u onu trojicu apostola, kojima je Gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred Svoje stradanje u vrtu Getsimanskom.

Posle prijema Duha Svetoga propovedao je Jevanđelje po raznim stranama, i hodio je do Španije. Po povratku iz Španije stanu se Jevreji s njim prepirati o Svetom Pismu, pa ne mogući mu nikako odoleti, najme nekoga mađioničara Hermogena.

No i Hermogen, i Filip, učenik Hermogenov, biše pobeđeni silom istine, koju Jakov propovedaše, i obojica se krstiše. Tada ga Jevreji optužiše Irodu i nagovoriše nekoga Josiju da kleveta apostola. Ovaj Josija videći muženstveno držanje Jakovljevo i čuvši njegovu jasnu propoved o Istini, pokaja se i poverova u Hrista. No kada Jakov bi osuđen na smrt, tada i ovaj Josija takođe bi osuđen na smrt. Hodeći na gubilište, Josija moljaše Jakova da mu oprosti greh klevete.

A Jakov ga zagrli i celiva i reče mu: „Mir tebi i oproštaj!” I obojica pognuše glave pod mač i behu posečeni za Gospoda, koga oni ljubljahu i kome služahu. Postrada Jakov sveti 45. godine u Jerusalimu. Telo njegovo bi odneto u Španiju, gde se na grobu njegovom i do danas događaju se čudesna isceljenja.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoDANAS IZGOVORITE OVU MOLITVU: Slavimo Svetog Jasona, Sosipatra i devicu Kerkiru - veruje se da 11 reči upućenih svetiteljima donose mir, oproštaj i zaštitu
3454816-pr-ls.jpg
DruštvoSVETI VASILIJE NIJE HTEO DA SE ODREKNE HRISTA: Car mu nudio bogatstvo i moć, a onda naredio strašnu smrt – čudo posle pogubljenja zapanjilo vernike
vas-12.jpg
DruštvoNa Đurđevdan uhvaćen i mučen, pa ga USTAŠE naterale da nad ŽIVIM SINOM čita opelo - Svi pamte starca Vukašina, ali mnogi ne znaju za Brankovu strašnu sudbinu
Branko Dobrosavljević
DruštvoDanas se sećamo Prepodobnog Jovana Vethopešternika i Blažene Matrone Moskovske, svetitelja koji su veru živeli kroz molitvu, skromnost i duhovni mir
Prepodobni Jovan Vethopešternik i Blažena Matrona Moskovska